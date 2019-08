POLA NBA ZA PSIHIJATRA: Rastu mentalni problemi košarkaša

Igranje u NBA ligi ne donosi samo slavu i novac! Bivši košarkaš Hjustona, a sada član stručnog štaba tog tima Džon Lukas tvrdi da čak 40 odsto igrača ima mentalnih problema.



Međutim, samo manji broj skupi hrabrost i zaista i zatraži stručnu pomoć. Zbog toga se uvode novine, pa će od naredne sezone svaki tim u „stafu“ morati da ima dva psihijatra koji će biti na raspolaganju košarkašima. Verovali ili ne, oni često padnu u depresiju, bez obzira na to što zarađuju milione i, iz ugla običnog čoveka, nemaju razloga za brigu.



- Živimo u vreme anksioznosti. Smatram da su glavni uzrok društvene mreže, mnogo igrača nije srećno. Ponekad oni o tome razgovaraju sa mnom - kaže komesar lige Adam Silver.



Na primer, Kevin Lav, jedan od najboljih krilnih centara NBA, otvoreno govorio o svom problemu.



- Imao sam napad panike na poluvremenu utakmice sa Atlantom. Došlo je niotkuda, nisam znao da li mi se stvarno to dešava. A bilo je stvarno, baš kao fizička povreda. Od tada stalno razmišljam kako imam mentalnih problema. Do 29. godine sam mislio da se to dešava nekom drugom - rekao je Kevin, koji je zbog problema propustio veliki broj utakmica.

foto: AP / COLE BURSTON



Ol-star bek Lamar Derozan takođe je otvorio dušu.



- Depresija dobija ono najbolje od mene. Ponekad se osećam kao da nosim ceo svet na plećima. Znate, na kraju dana svi smo mi ljudi i imamo osećanja. Više se ne plašim da priznam, ali nosim se s tim - izjavio je član San Antonija.

Većina igrača se drogira

DEPRESIJU LEČE KOKAINOM Još veći problem je to što veliki broj NBA košarkaša problem depresije i anksioznosti želi da reši na pogrešan način - uzimanjem droge. Mnogi puše marihuanu, a posebno je popularan kokain.

- Kokain redovno uzima više od 40 odsto igrača, a još dvadesetak odsto povremeno. NBA liga je bolesna, neizlečiva - kaže bivši generalni menadžer Atlante Sten Kasten.

Kurir.rs/

Foto:AP

Kurir