NESTEROVIĆ: Srbija može do medalje u Kini! Bogdanović je miks Danilovića i Đorđevića!

"Selektor Aleksandar Đorđević na raspolaganju ima najbolje igrače, što puno znači za svakog trenera. Koliko sam upoznat, nema nijedan izostanak, izabrao je najbolje, ali ni to ne mora da bude nekad presudno. Sve zavisi od jedne utakmice na šampionatu, pogotovo kada dođe osmina ili četvrfinale, a to su veoma bitni mečevi da se pobedi. U svakom slučaju Srbija ima tim koji može da se ozbiljno uključi u trku za medalju i to najvećeg sjaja", rekao je Nesterović.

"Ima dosta faktora koji utiču na plasman, ali što se tiče igrača, Sale na raspolaganju ima najbolje košarkaše i mislim da time može da bude zadovoljan", dodao je on.

Od svih košarkaša Srbije, Nesteroviću se najviše dopada Bogdan Bogdanović.

"Bogdan je miks Danilovića i Đorđevića, koji su uvek davali veliki doprinos reprezentaciji, a takva je situacija i sa njim. Kad treba da se odlučuje, tu je Bogdan da uzme loptu, postigne koš, tako je i u NBA ligi. Njemu bih uvek davao da odlučuje mečeve, jer je takav profil igrača. Pravi majstor, najviše poverenja imam u njega", rekao je Nesterović.

Generalni sekretar Košarkaškog saveza Slovenije je naveo da mu je drago što je Đorđević "uplovio" u trenerske vode, da veruje da će biti uspešan kao što je bio i kao košarkaš i ocenio da je napravio odličan potez dolaskom u Virtus.

"Nadam se da će klub bogate tradicije uspeti da vrati na staze stare slave. Želim mu svu sreću u Italiji. Doveo je par pojačanja iz Srbije i verujem da će to biti ekipa za najviše domete u Evroligi", rekao je Nesterović.

