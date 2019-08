MEGA IMA POVERENJA U MLADE KOŠARKAŠE Dragoljub Avramović: Kad se ono izgradi dolaze i dobre stvari

U sjajnom finalu protiv Crvene zvezde kadeti Mege su slavili posle produžetka sa 102:100 i tako doneli klubu drugu titulu u kadetskoj konkurenciji.

Ovog leta, Dragoljub Avramović je postao glavni trener juniorske selekcije Mega Bemaxa i na taj način će neke od igrača koji su igrali za kadetsku selekciju, ispratiti na njihovom putu do prvog tima i seniorske košarke. Trenutno se na zajedničkim treninzima juniorske i kadetske selekcije nalazi dvadesetak igrača pa su i te selekcije pri kraju formiranja.

Ipak, vratićemo se prvo malo unazad. Ako bi želeli da predstavimo prošlu sezonu kadeta Mege u brojkama, to bi izgledalo ovako:

– 28 zvaničnih utakmica (3 u kvalifikacijama za Triglav kadetsku ligu, 22 u ligi i 3 na finalnom turniru)

– 27 pobeda

– samo 1 poraz (u poslednjem kolu ligaškog dela bez nekoliko glavnih igrača)

– ukupna koš razlika u sezoni plus 953

– prosečna koš razlika u pobedama plus 36.5 poena

Fantastična sezona je iza tebe, postavio si težak zadatak za Veselina Petrovića koji je preuzeo kadete, ali ti ni Branko Milisavljević sa finalom juniorske Evrolige nije olakšao posao?

– Visoki standardi kako god da se pogleda hahaha… Šalu na stranu, navedeni rezultati sigurno donose satisfakciju, sama titula je lepa, ali nije najvažnija. Glavni cilj je da te momke osposobimo da budu dobri igrači, da imaju dobar stav. Tako su selektirani da u jednom trenutku moraju da pokažu ambiciju, rad, poverenje i uslove koji su im dati i oni su počeli da to pokazuju. Siguran sam da će bar jedan od njih igrati NBA, da će još neki igrati vrhunsku košarku, rekao je Avramović i nastavio:

– Videćemo za 2,3 godine kada budu ulazili u seniorsku košarku, na tom brodolomu treba malo strpljenja. Nama sada dolaze u prvi tim igrači koji su prošli baš sve selekcije kluba, od pionira, poput Aleksandra Langovića.

foto: Mega Bemaks

Vratimo se pred početak prošle sezone, kada si izabran za trenera kadetske selekcije Mege:

– Imao sam razgovor sa ljudima iz kluba pred početak sezone, dobio sam odgovor da sve što sam radio ranije, radim i dalje. Selekcija igrača je već u tom trenutku bila odlična, osnova je postojala od ranije. Primera radi, pripremna utakmica, Nikola Jović koji je u tom trenutku visok 196, mršav, fizički to još nije na određenom nivou, ali ima taj talenat gde se ističe u odnosu na druge i osećaj za košarku. Rekao sam “on će meni svaku utakmicu ove sezone počinjati u petorci i imati minutažu po cenu rezultata“. Cilj nam je svima zajednički, da igrači konstantno napreduju i da ih spremimo za seniorsku košarku. Titule, trofeji, sve je to lepo, ali gube na vrednosti ako ti igrači nespremni dođu do seniorskog nivoa, tada je mnogo teže ispraviti neke greške i propuste. Moramo da verujemo u njih i kada se izgradi međusobno poverenje, onda dolaze i dobre stvari, osvrnuo se Avramović na prošlo leto i nastavio:

– Razgovor sa igračima prošlog avgusta je tekao ovako: „imamo 6 takmičarskih utakmica, 3 u kvalifikacijama za ligu i 3 na finalnom turniru. Sve između je provera rada“, naravno uz neke utakmice protiv Partizana, Crvene zvezde gde možemo da vidimo gde se nalazimo u tom trenutku. Rečeno im je da ćemo u finalu igrati protiv Crvene zvezde a šta želim u finalu, to ćemo da radimo tokom cele sezone: individualna odgovornost, čvrstina, želja za takmičenjem, timski duh, da karakterno pokažu stav.

foto: Mega Bemaks

Ekipa i igrači su rasli tokom cele sezone:



– Primera radi, Petar Kovačević je pretprošle godine igrao 2,3 minuta u proseku po utakmici, prošle sezone je kroz trening postao jedan od najvažnijih igrača, kapiten ekipe. Imamo jako dobru komunikaciju i taj rad je morao da dođe do izražaja. Na razvoj igrača utiče sve, kako dolaze na trening, kada dolaze na trening, kako razgovaraju sa trenerom, sudijama, ljudima u klubu, kako reaguju na izmene, kako se ponašaju van terena, kod kuće, na te sve stvari moramo da utičemo i radimo sa njima kako bi od njih napravili vrhunske igrače. Dolazio sam tokom sezone sat vremena pre treninga kako bih pre treninga ciljano sa par igrača obavio individualne razgovore, makar po 10 minuta, kako je u školi, bio si dobar na treningu, nisam zadovoljan kako treniraš…da im pokažemo da su važni, da se njihov rad prati. Kada smo na terenu, komunikacija je samo košarkaška priča, jedino ja mogu tada da se našalim. Van terena možemo i da se šalimo i budemo opušteniji, ali za svako nepoštovanje dogovora, igrač će trpeti posledice. Nema reakcije posle greške na terenu da odmah bude odbrambeni mehanizam, da budu krive sudije, drugi igrači. Pogrešio si, promašio par šuteva, igramo i dalje, ja te sigurno neću izvesti posle dve greške i tri promašena šuta.

Veoma bitna stvar kod napretka igrača i ekipe su uslovi u klubu:

– Ja već 5 godina dolazim na treninge Mege, Dejan Milojević mi je veliki prijatelj, Vesu (Petrovića) i Vuleta (Avdalovića) znam dobro. Prvi put se susrećem sa time, 24 sata dnevno ljudi rade za nas, da nama bude bolje. Svi su maksimalno posvećeni. U početku mi je to bilo novo, nisam video da neko ima ovakvu komunikaciju i uslove u klubu. Ovde ljudi ne dolaze samo da odrade posao i odu kući. Svi se ponašaju kao porodica, svi se trude da sve bude kako treba i to je veoma značajno.

foto: Mega Bemaks



Juniorska ekipa se tek okupila, još uvek niste kompletni. Kakvi su planovi za ovu sezonu i u čemu vidiš razliku u odnosu na vođenje kadetskog tima Mega Bemaxa?

– Ove sezone ćemo juniorsku ligu igrati isključivo sa 2002. godištem i mlađim. Prve dve nedelje ćemo imati zajedničke treninge sa kadetima, pa će se posle toga odvojiti treninzi mada će svakako neki igrači nastupati za obe selekcije. Trenutno je u ova dva pogona nalazi nešto preko 20 igrača, pa se može reći da smo pri samom kraju formiranja selekcija. Osnovica selekcije je praktično formirana pre 2,3 godine, pa je svake sezone išla samo nadgradnja. U klubu postoji sistem počevši od pionirske selekcije, planira se dosta unapred i sve to daje i više nego dobre rezultate, rekao je Avramović i nastavio:

– Razlika u odnosu na prošlu godinu sa kadetima postoji, ne samo u takmičenjima, već i u samoj igri koja je intezivnija, igrači su snažniji, veća su tela…Nas očekuju redom kvalifikacije za Roda Juniorsku ligu, pa sama liga, potom polufinalni turnir juniorske ABA lige a zatim slede i kvalifikacije za juniorsku Evroligu. Duga je sezona, ali se mi ne spremamo posebno za takmičenja već da igramo dobru košarku, završio je trener juniora Mega Bemaxa Dragoljub Avramović.

Kurir sport

Kurir