PROMAŠILI POBEDU: Mega imala poslednji šut protiv vicešampiona NCAA lige

Izabranici trenera Dejana Milojevića su imali prednost veći deo meča, da bi gosti u finišu stigli do vođstva. Mega je pred poslednjih 19 sekundi meča zaostajala 4 poena, da bi na kraju imala i šut za pobedu, ali Mišković iz teške pozicije preko ruke nije pogodio trojku. Meč je igran po NCAA pravilima sa poluvremenima u trajanju od 20 minuta.

foto: Mega

Najefikasniji u redovima Mega Bemaxa su bili Nikola Mišković i Luka Ašćerić sa po 14 poena. U ekipi Teksas Teka je nezaustavljiv bio Džamius Remzi sa 44 poena

Mega Bemax i Teksas Tek će odigrati još jedan kontrolni meč na Bahamima i to u nedelju 18. avgusta od 19 časova po našem vremenu.

Dejan Milojević je započeo meč sa sledećom petorkom: Ašćerić, Trifunović, Atić, Mišković i Stanić. Mega poenima Ašćerića i Trifunovića otvara meč sa 5:1, ali je usledila serija gostiju 2:17 koju je sa 7 vezanih poena prekinuo Macura. Mega se brzo vratila u meč, da bi Atić pogodio ulaz pod faulom za 19:19. Mega nastavlja sa dobrom timskom igrom na obe strane terena, Mišković se razigrao pa je posle njegove trojke pod faulom rezultat 36:28 posle 14 minuta igre. Ipak, Teksas Tek uzvraća serijom 0:8 koju prekida Stanić poenima pod košem. U finišu poluvremena Marjanović poenima sa distance vraća Megi prednost pa je rezultat na poluvremenu 49:45.

foto: Mega

Na početku drugog poluvremena ekipa Teksas Teka uspeva u nekoliko navrata da spusti na poen razlike, ali Mega odbija napade Teksasa preko Simonovića i Atića. Razlika se kretala od 1 do 7 poena prednosti u korist Mege. Sredinom poluvremena je Mega uspela da zaustavi napad Teksas Teka, ali nije uspela da materijalizuje to i u napadu, pa je vicešampion NCAA ponovo prišao na poen zaostatka, 77:76. Teksas koristi greške Mege u napadu i prelazi u vođstvo, 80:84. U poslednja 2 minuta utakmice Teksas je ušao sa 5 poena prednosti, Mega je sa linije slobodnih bacanja spustila na poen razlike, ali Remzi u narednom napadu pogađa ulaz pod faulom za 89:93. Mišković je faulliran, pogađa jedno slobodno bacanje na 10 sekundi do kraja, ali posle promašaja drugog, Simonović prikucava loptu za minus 1. Teksas pogađa jedno slobodno bacanje, a posle tajm-auta, u preostalih 9 sekundi Mišković ne pogađa trojku, posle čega Mega nije uspela da dođe do lopte pa je Teksas slavio sa konačnih 92:94.

Trener Mega Bemaxa Dejan Milojević je bio zadovoljan posle utakmice:

– Odigrali smo dobru utakmicu protiv vicešampiona NCAA lige. Zadovoljan sam izdanjem mojih momaka s obzirom da treniramo jako kratko i da imamo dosta novih igrača. Imali smo šut za pobedu, nažalost nismo pogodili međutim, dosta dobrih stvari je bilo na današnjoj utakmici. Za 3 dana igramo novu utakmicu, gledaćemo da izvučemo pouke, bićemo odmorniji i očekujem naše još bolje izdanje, izjavio je Milojević.

foto: Mega

Teksas Tek: Edvards 17, Šenon 13, Nadolni 13, Remzi 44 (12 skokova), Ntambve, Smit 2, Savrašov, Mekaler, Holifild 2, Benson 2, Moreti, Klark 1, Čeva.

Mega Bemax: Mišković 14, Trifunović 9, Musić 5, Atić 12 (7 skokova), Marjanović 9, Ašćerić 14 (7 skokova), Tanasković, Simonović 12, Stanić 6 (7 skokova), Macura 11 (7 skokova), Brekić, Cerovina.

Kurir sport

Kurir