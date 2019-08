RADULJICA POSLAO JAKU PORUKU NAVIJAČIMA PRED PUT U KINU: Mi smo braća! Ne prognozirajte ništa, ali VERUJTE U NAS

Prema Raduljici, čak ni Nikola Jokić, koji je dominantan u NBA ligi, ne može ništa da uradi sam.

"Jokić je sjajan igrač, ali on je samo jedan igrač, a košarka je timski sport. Ne volim da se u našoj reprezentaciji bilo koji igrač ističe i to se nikad nije ni dešavalo. Košarka jeste skup pojedinaca koji najbolje mogu da igraju zajedno. Imena ništa ne znače ako ta imena ne mogu da funkcionišu zajedno. Mi pokazujemo da možemo da funkcionišemo dobro pored 12 sjajnih imena, slobodno mogu da kažem, a mogao bih da kažem i pored 15 imena, ili 19, koliko je bilo u početku priprema, tako da ne bavimo se time šta drugi kažu, gledamo samo sebe i idemo iz utakmice u utakmicu. Imamo turnir u Kini, imamo i par treninga da se spremimo pred prvenstvo i to je dovoljno", ističe Raduljica.

On je već godinama stanovnik Kine.

"Nije mi ništa lakše jer igram tamo, nezgodno je što je put veoma dugačak, ali što se tiče uslova koji nas očekuju tamo vrlo sam dobro upoznat sa njihovim mentalitetom i pristupom sportu i samoj organizaciji. Naravno da mogu puno da pomognem našem timu, jer imam to iskustvo, sada već tri ili četiri godine igranja tamo, kao i života tamo, što je i mnogo bitnije od samog igranja tamo. To je važnije, jer mi možemo da imamo priliku samo jednom da se sastanemo sa Kinezima, u ekipnom smislu, na parketu, a sve ostalo je životna priča u kojoj ja mogu da pomognem, oko svih tih sitnica, koje su mnogo važne".

Pred put u Kinu, Raduljica je navijačima koji će verno pratiti igru srpskog tima na Mundobasketu poslao poruku koja će svakoga od njih obradovati. Iako ne želi da predviđa zlatnu medalju, otkrio je da srpski tim igra najbolje što može i da će i rezultati biti najbolji mogući.

"Ne bavim se predviđanjima, ali navijači samo neka veruju u nas kao što su i do sada verovali. Neka se ne bave ni oni predviđanjima, jer važnije od predviđanja zlatne medalje jeste to što se skupilo 12 sjajnih momaka. Skupilo se 12 braće, prijatelja i drugova, navijači treba da znaju da mi radimo sve što je do nas da pobedimo, a rezultat koji proizlazi iz toga, naših kvaliteta i drugarstva će sigurno biti dobar", rekao je Raduljica.



(Srbijadanas.com, Foto: Starsport)

Kurir