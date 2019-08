Košarkaši Partizana NIS odigrali su večeras prvu test utakmicu u sklopu priprema za sezonu 2019/20. Ujedno, crno-beli su bili i gosti kraljevačke Sloge, povodom proslave 70. rođendana ovog kluba. Od početka do kraja susreta u kraljevačkoj Hali sportova, crno-beli su kontrolisali ritam utakmice i na kraju trijumfovali rezultatom 57 - 91 (15-26, 14-23, 16-20, 12-22). Pred oko 2.000 gledalaca, u timu #KKPartizan su debitovali Valden, Parahovski, Mozli, Pejners i Tomas, kao i mladi Radovanović, Jovanović i Miletić. U crno-belom timu nisu bili reprezentativac Srbije, Stefan Birčević i kapiten Novica Veličković. Sloga Kostić 6, Đurđević, Radić 7, Spasojević, Pavlović, Mirković 7, Šević 8, Vujović 3, Milidragović 3, Čomagić, Tomašević 5, Jovanović 9, Ćojbašić 9. Partizan NIS Valden 8, Zagorac 8, Jovanović 2, Pejdž 7, Gordić 4, Parahuski 8, Jaramaz 15, Miletić 9, Radovanović, Janković 8, Tomas 12, Peiners 6 , Mozli 4. (Foto: Goran Šljivić)

