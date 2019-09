CRNO-BELI POBEDILI EVROLIGAŠA: Partizan jak protiv Makabija na startu turnira u Poljskoj

U prvoj utakmici na MEZ Polska turniru, crno-beli bili su bolji od @maccabitlv i zabeležili trijumf rezultatom 84:76 (14:14, 25:22, 24:17, 21:23). Tokom većeg dela prve četvrtine, izraelski šampion nalazio se u vođstvu, da bi crno-beli potom smanjivali zaostatak, a onda i došli do preokreta već u drugoj deonici. U trećoj četvrtini, #KKPartizan nastavio je u dobrom ritmu i stekao dvocifrenu prednost koju nisu ispustili do samog kraja meča. Ekipa Makabija uspela je da smanji zaostatak na krajnjih -8, te je meč završen rezultatom 84:76. Crno-beli sutra igraju protiv poljske Arke, a meč je na programu u 16:30. Partizan NIS Valden 15, Zagorac 18, Gordić 14, Parahovski 6, Jaramaz 5, Veličković, Janković 7, Tomas 14, Pejners 0, Mozli 5. Makabi Brajant 3, Ejsi 10, Kalojaro, Hanter 15, Koen, Kaspi 6, Avdija 3, Dorsi 8, Dibartolomeo 5, Volters 6, Dž. Koen 5, Blek 10, Zusman 5. (Foto: Piotr Kieplin)

