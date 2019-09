SELEKTOR OTIŠAO, A GDE JE PREDSEDNIK KSS: Đorđeviću, svaka čast! Šta ti čekaš, Daniloviću?

Selektor Srbije je odmah po završetku prvenstva saopštio da odlazi sa te funkcije. Gospodski! Postavlja se pitanje - šta čeka predsednik Košarkaškog saveza Srbije?



Aleksandar Đorđević neće više biti selektor naše reprezentacije, jer mu je istekao ugovor sa KSS, a ponude za nastavak saradnje nije ni bilo. Čak i da je dobio opciju za novi ugovor, Sale bi se povukao... Moralno i ljudski! A seniorska reprezentacija samo je zaokružila crno leto za našu košarku.

Sve mlađe selekcije ovog leta zabeležile su katastofalne plasmane! Najbolji plasman Srbije na pet odigranih prvenstava od kadeta do mlade reprezentacije je sedmo mesto?! Jedna selekcija nam je čak ispala iz A divizije, pa će sledeće godine igrati sa reprezentacijama poput Slovačke, Estonije, Mađarske...

Postali smo druga liga evropske košarke. Ko je odgovoran?



I dok se odgovor nameće sam po sebi, predsednik KSS Predrag Danilović - ćuti! Ako od deset selekcija do medalje dođe samo jedna (seniorska ženska reprezentacija na EP u Beogradu - bronza), jasno je da tu stvari ne štimaju i da su potrebne promene u vrhu Saveza u zemlji košarke. Leto iza nas to zahteva.



Odmah iza KSS je i drugi problem, a to je činjenica da srpski klubovi sve više forsiraju strance. Potrebno je pronaći mehanizam da se ovo više ne dešavaju i da domaća liga opet bude fabrika za pravljenje srpskih igrača!



Lakše doći do predsednika Severne Koreje

E MOJ SAŠA!



Predrag Danilović obavlja svoj posao daleko od očiju javnosti. Naime, do Danilović je gotovo nemoguće doći i postaviti mu pitanja vezana za srpsku košarku. Godišnje predsednik Saveza se obrati dva-tri puta preko njemu podobnih medija i to je sve. Stiče se utisak je da lakše doći do predsednika Severne Koreje.



Funkcija prvog čovek srpske košarke apsolutno zahteva da ta osoba bude na raspologanju javnosti. Ne zbog novinara ili njihovih medijskih kuća već zbog miliona ljudi koji obožavaju ovaj sport i žele da čuju Danilovića...