MISLIO SAM DA ĆEMO SE TRGNUTI Bogdan Bogdanović otvorio dušu posle Mundobasketa: Govorio o Španiji, Kaliniću, Nedoviću, Jokiću...(FOTO)

On je u intervju za Sportklub opširno govorio o dešavanjima na proteklom šampionatu sveta i svemu što se tamo događalo.

- Nesrećne okolnosti, možda nam ni organizacija nije išla na ruku, i sistem takmičenja je bio novo iskustvo. Zatim i pritisak favorita od samog početka, ne znam da li je iko u istoriji košarke bio favorit ispred SAD... Ne mogu da nađem konkretan jedan razlog, ali ni mi nismo zadovoljni rezultatom. Dok pobeđuješ, onda ne osećaš pritisak. Desila se Španija, nadmudrili su nas tu utakmicu, odigrali iskusnije i zrelije. I dalje mislim da kvalitetom nisu bolja ekipa, ali u toj utakmici i na SP su dokazali da su najbolji. Posle tog poraza se desilo ono 'i mi možemo da izgubimo' - rekao je Bogdan.

foto: Dado Đilas

Sve je išlo idealno, do meča sa Španijom...

- Jako je teško bilo posle tog meča. Nesrećan Vasin slučaj... On je momak to izdržao fenomenalno, oduševljen sam kako je izneo ono što mu se događalo, muški se borio i ni u jednom trenutku nije iznosio to, davao je sve od sebe... Nije nam prijalo ni putovanje (do Donguana), spremali smo se za Šangaj, cela ta promena plana, previše smo razmišljali unapred, što je uticalo na ekipu. Mislio sam da ćemo se protiv Argentine trgnuti kao tim – znali smo da su ozbiljni, znali smo šta nas čeka i da su nezgodni i namazani. To su pokazali, a mi nismo uspeli da im odgovorimo – dešava se i to, ne treba nikoga pojedinačno kriviti, timska je odgovornost za poraz, moramo što pre da ga zaboravimo.

španci prvaci sveta u košarci foto: Dado Đilas

Zatim, ispadanje u četvrtfinalu od Argentine.

- Oni su na odbranu koju smo se mi dogovorili ubacili nekoliko teških šuteva. Onda smo krenuli polako da se gubimo, menjamo odbranu i adaptiramo se. Previše smo im dozvolili prostora. Oni su niski bekovi i plan je bio da ih teramo na naše visoke, da im ne dozvolimo lagan šut, ali su nas oni skautirali, odigrali su na ekstra prodor i ekstra pâs. Taktički su odigrali čvrsto i jako, videlo se da su bili dobro pripremljeni“.

foto: Dado Đilas

O Đorđeviću i njegovom odlasku...

- On nam je uvek ulivao mnogo samopouzdanja, 'palio' nas je i imao je neverovatnu energiju, Zahvalni smo mu na svemu što je uradio, mlađima je dao prostor i slobodu, pustio nas je da uživamo u reprezentaciji. Napravio je kulturu, svima je lepo da dođu i da uživaju.

Đorđević podneo ostavku posle neuspeha na SP foto: Dado Đilas

Kalinić i Nedović?

- To je trenerova odluka, on je imao svoju viziju, a mi kao igrači ne možemo da menjamo i da utičemo na njegov način rad i na to što je on zamislio. Sad posle poraza oni fale, nedostajali su nam i ovako, ali nezahvalno je sada pričati – ima i drugih igrača, onih koji su se povredili... Ne treba izdvajati nikoga, a oni koji nisu pozvani ove godine treba da shvate da je to ove godine i da gledaju dalje u budućnost, treba da igraju sa mnom i sa ostalim saigračima.

kalinić i đorđević foto: Starsport©

Nikola Jokić nije davao izjave za srpske medije, a Bogdan misli da će se i dalje odazivati pozivima za reprezentaciju.

- Mislim da hoće, on voli da se takmiči i voli da igra. On ne voli tu medijsku pažnju, to mu smeta, ne voli da priča, jednostavno je takav, morate i vi da ga razumete. Mislim da želi da ostvari rezultat sa nacionalnim timom.

kurir.rs / Sportklub

Kurir