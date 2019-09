DINO RAĐA BRUTALNO SPUSTIO AMERIKANCA KOJI JE HTEO DA ZAIGRA ZA HRVATSKU: Ne želim da u Hrvatskoj igraju Votsoni i Džonsoni!

Bar dok se Dino Rađa pita.

Slavni košarkaš, koji je zajedno sa Stojkom Vrankovićem preuzeo vođenje hrvatske košarke, od početka je stavio svima do znanja da u reprezentaciji neće igrati stranci.

Hrvatska nije igrala na minulom Svetskom prvenstvu, imaće priliku kroz kvalifikacije da se domogne Olimpijskih igara, pa bi plejmejker Efesa kvalitetom svakako doprineo rezultatu. Međutim, Rađa je neumoljiv.

- Zar vam ja ličim na nekoga ko iz dana u dan menja mišljenje? Već sam više puta rekao da nećemo dovoditi strance u reprezentaciju jer to nije u interesu hrvatske košarke. I dalje stojim pri tome - kazao je Dino Rađa, predsednik Stručnog saveta Hrvatskog košarkaškog saveza.

Larkin iza sebe ima sjajnu sezonu, doveo je Efes do finala Evrolige, a protiv Barselone je ubacio neverovatnih 37 poena. Potom je Fenerbahčeu ubacio 38 poena u finalu turskog prvenstva. Ali sve to mu neće biti dovoljno.

- Klubovi moraju da počnu da rade i stvaraju igrače, ne može se očekivati od reprezentacije da podiže košarku, to moraju klubovi da rade. Razumem da klub uzme jednog ili dva stranca kako bi podigao kvalitet treninga i igre, kako bi pomogao domaćim igračima da sazreju, ali ovi stranci koje mi dovodimo nisu kvalitetni. To je besmisleno. Ne želim da u Hrvatskoj igraju "Votsoni" i "Džonsoni". Slovenija je uzela Entonija Rendolfa iz Reala i postala je prvak Evrope, ali šta joj je to donelo na klupskom nivou? Baš ništa. Pogledajte finale ABA lige, Crvena zvezda i Budućnost su igrali s po pet stranaca - kaže Rađa, a prenosi portal 24sata.

