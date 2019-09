DAVIDOVAC ZNA PRIORITETE: Prvi cilj Superkup, a glavni odbrana ABA lige!

"Došlo je dosta novih igrača, a ostalo je i dosta starih igrača, a sve to znači da ćemo se brže uklopiti. Na pripremnim utakmicama smo mogli da vidimo na čemu smo, šta možemo da ispravimo pred početak sezone. Što se novajlija tiče, mislim da su se svi dobro uklopili, sviđa im se Beograd generalno. Treniramo, radimo i jedva čekamo da krene sezona", rekao je Davidovac Tanjugu.

Zvezda je pripremni period pred novu sezonu, u kojoj će se takmičiti na tri fronta i u Superkupu ABA lige, završila u Grčkoj pobedima nad Olimpijakosom (dva puta) i Peristerijem.

Košarkaši Zvezde u trijumfalnom raspoloženju kreću put Zagreba, gde u četvrtak protiv Primorske započinju nastup na Superkupu ABA lige, na kome brane trofej osovojen prošle godine.

"Turnir u Atini završili smo sa tri pobede, ali to su utakmice koje rezultatski nisu bitne. Nismo igrali u kompletnom sastavu, a nisu ni protivnici, tako da to nije preterano merodavno. Kada se napuni hala i krene takmičenje u Evroligi, to će izgledati skroz drugačije. Naravno da je cilj osvajanje Superkupa ABA lige, prva borba za trofej i bilo bi lepo da se otvori osvajanjem tog trofeja. Svi to želimo i potrudićemo se da se to desi", rekao je 24-godišsnji košarkaš.

Ekipa sa Malog Kalemegdana posle godinu dana vraća se u Evroligu, a mišljenje sportske javnosti je da aktuelni šampioni Srbije i regiona imaju najjači tim u poslednjih nekoliko godina.

"Svi smo jedva čekali Evroligu, za to smo se borili prošle sezone. Evroliga je najbolje evropsko takmičenje, zahteva mnogo toga, ima više ekipa nego prethodnih godina... Što se tiče nas konkretno, ne bih da pričam šta ćemo i kako ćemo. Očekujem da ćemo davatii maksimum na svakoj utakmici. Prvenstveni cilj je ABA liga, a mislim da imamo i takav tim koji može da bude konkurentan i u Evroligi. Idemo utakmicu po utakmicu, pa ćemo da vidimo dokle ćemo stići".

Davidovac je u prošloj sezoni bio jedan od "džokera" trenera Milana Tomića i u ključnim momentima pravio razliku na parketu.

"Meni je ovo treća sezona u Zvezdi. Dovedeni su novi igrači, mi stari smo tu i svako se bori za svoje minute, za svoju igru, kako se uklapa u tim, kako će to da izgledati na terenu... Ima tu mnogo stvari od kojih zavisi kako će ko od igrača izgledati", zaključio je Davidovac.

