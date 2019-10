KO JE UHAPŠENI BRAT NIKOLE JOKIĆA? Strahinja je obučen za telohranitelja, redovno trenira MMA u lokalnoj teretani, a na jednom NBA meču je toliko poludeo na sudiju da je obezbeđenje moralo da interveniše (VIDEO)

Strahinja i Nemanja, starija braća Nikole Jokića, poznati su u Americi i vrlo često pruisustvuju mečevima svoga brata. Strahinja je već imao napad besa u javnosti, kada je “poludeo” na arbitra zbog čega je moralo da reaguje obezbeđenje.

Strahinju su američki mediji predstavljali i kao "budućeg zlikovca iz filmskog serijala „Umri muški“". Navodili su da je obučen za telohranitelja, da je savladao i brojne borilačke veštine. On redovno trenira MMA u lokalnoj teretani, a vlasnik je u februaru 2017. rekao da braća Jokić na treninge dolaze najmanje pet puta nedeljno.

strahinja i nikola jokić foto: Starsport©

„Oni su pogrešni momci sa kojima biste želeli da se zakačite“, kroz šalu je rekao tadašnji Nikolin saigrač iz Denvera, Italijan Danilo Galinari.

Jokići su u to vreme rado isticali da se trude da što više vremena provedu zajedno.

„Volimo da igramo tenis. Istina je da ne znamo pravila, već ih smišljamo u hodu“, rekao je Nemanja o Strahinji i Nikoli.

nemanja, nikola, nina (nikolina devojka) i strahinja jokić foto: AP

Međutim, prema pisanju američkih medija u vreme kada je najmlađi Jokić počinjao da hara NBA ligom, braća su u kraju u kojem žive poznata i po najbrutalnijem kućnom basketu u istoriji ljudskog roda. Koš je postavljen iznad ulaznih vrata a pravila.... Kakva pravila?! Oni jurišaju jedan na drugoga dok laktovi „lete“ po kući. Ista „pravila“ važe i kada igraju „Plejstejšn“, bilijar...

„Izgubio si! Razbiću te! Bolji sam od tebe i isprašiću ti tur“, objašnjava Nemanja koji kaže da poraženi pored meča gubi i ponos.

nemanja, strahinja i nikola jokić foto: Starsport©

Nikola je tih dana priznao da ne zna kako bi izdržao NBA ritam da je sam u Denveru.

„Zato postoji porodica. Braća su uvek tu da me pohvale kada sam dobar i da me kritikuju za pogrešne poteze. Svađa je ponekad dobra. Pomaže mi da postanem bolji igrač, da postanem bolji čovek. A to je sve što želim“, iskren je bio tada 21-godišnji Nikola Jokić.

kurir.rs / kurir sport, Blic

Kurir