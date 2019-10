ZVEZDA OTPUTOVALA U ATINU: Tomić obećava borbu i veruje u pobedu

Posle neočekivanog poraza od Primorske u Superkupu ABA lige, Zvezda će već u Atini pokušati da pokaže da je to bila samo prolazna slabost.

Sutra od 21h u ''OAKA'' areni u Atini, Zvezda će u prvom kolu Evrolige odmeriti snage sa domaćom ekipom Panatinaikosa.

Zvezdina ekspedicija danas je otputovala u glavni grad Grčke, a svoja očekivanja je u izjavi za klupski sajt otkrio je trener Crvene zvezde Milan Tomić.

- Očekuje nas utakmica protiv velikog protivnika, znamo kakvu je ekipu Panatinaikos oformio pred ovu sezonu. Međutim, to ne znači ništa, idemo da odigramo dobru utakmicu svih 40 minuta kako bi došli do što boljeg rezultata i do pobede.Panatinaikos je sastavljen od dosta iskusnih, evroligaških i NBA igrača, ali mi gledamo nas i borićemo se. Imali smo dve, tri povrede u pripremnom periodu, sada su svi spremni za utakmicu, i svima je drago što će biti deo Evrolige u ovoj sezoni. Naš cilj je da prikažemo Crvenu zvezdu u što boljem svetlu - izjavio je Tomić, ne želeči da daje prognoze Zvezdinih mogućnosti ove sezone u Evroligi.

