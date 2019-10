Kako su preneli Amerikanci, brat Nikole Jokića, Strahinja, uhapšen pošto je navodno davio i gurao ženu koja je potražila pomoć policije.

Prvi put se oglasio i otac Branislav Jokić:

- Ne bih ništa posebno da komentarišem. To je bila neka bračna svađa i to je to. Nije bilo nikakve tuče, niti bilo šta sličnog. Međutim, mediji su preneli kako su preneli i šta da radimo - rekao je Branislav Jokić za "Informer".

foto: AP

kurir.rs / Informer

