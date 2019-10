STRAHINJA JE NIKOLU MALTRETIRAO GAĐANJEM NOŽEVIMA OKO GLAVE?! Mediji prenose Jokićev intervju sa početka NBA karijere posle hapšenja brata: To mu je bila kazna jer nije hteo da se popne na drvo (VIDEO)

Jokićeva braća su bila interesantna američkim medijima, a neki novinari su uradili i intervjue s njima. Jokići su u to vreme rado isticali da se trude da što više vremena provedu zajedno, a prisetili su se i anegdota iz detinjstva.

Jokić je svojevremeno priznao da mu podrška porodice i braće, kao i neka svađa sa njima pomaže da postane bolji igrač.

- Zato postoji porodica. Braća su uvek tu da me pohvale kada sam dobar i da me kritikuju za pogrešne poteze. Svađa je ponekad dobra. Pomaže mi da postanem bolji igrač, da postanem bolji čovek. A to je sve što želim - iskren je bio tada 21-godišnji Nikola Jokić, a prenosi Telegraf.

Strahinja Jokić je i prema mlađem bratu Nikoli imao posebne metode maltretiranja. Naime, kako je je Nemanja Jokić opisao, Strahinja je u jednom momentu maltretirao Jokića tako što mu je bacao noževe oko glave. To mu je bila kazna jer nije hteo da se popne na drvo tokom piknika.

