ANDREA TRINKIJERI OPREZAN PRED TOFAŠ: Moramo biti bolji nego u prethodnim utakmicama!

"Napokon kući. Na kratko, ali kući. Tofaš je iskusna ekipa, znaju da igraju, iskusniji su od nas. Mi ćemo sigurno imati veliku žalju, veliku strast. Moramo biti pametni. Utakmica traje 40 minuta, ako igramo napamet imaćemo problema, ako svu energiju potrošimo na emocije...", rekao je Trinkijeri novinarima u Beogradskoj areni.

"Moraćemo da se borimo za svaku loptu. Ako ih pustimo da igraju biće teško, ali do sada smo se uvek borili... Moramo biti malo bolji, ono što smo prikazali do sada neće biti dovoljno, to je sigurno", dodao je Trinkijeri.

Košarkaši Partizana sutra dočekuju Tofaš u drugom kolu Evokupa.

Trinkijeri je naveo da će na dan utakmice biti poznato da li će Rašon Tomas igrati i dodao da su ostali igrači spremni za meč.

Partizan je u prethodnim utakmicama, iako nije bio domaćin, imao veliku podršku navijača, pa su novinari upitali Trinkijerija da li ima nervoze medju igračima pred prvu na svom terenu. ; "S moje strane nema nervoze jer sam te utakmice prošao sa nervozom. Mislim da malo ima nervoze, ali moj posao je da to nekako smirim, da upotrebim prave reči i pripemim ekipu. Znam da ćemo u toku utakmice imati težih momenata, ali do sada smo uvek preživeli", rekao je on.

Novinare je zanimalo i kakva su očekivanja Partizana od Evrokupa.

"Naš cilj je da se borimo, da napravimo situaciju da možemo da dobijemo svaku utakmicu koju igramo. Znam da nećemo sve dobiti. Znam da posle nekoliko dobrih utakmica i dobrih rezultata stižu problemi, ali ja uživam kad dobijem utakmice, a loše igramo. Sutra me ne zanima kako. Grobari će to shvatiti ako loše igramo i dobijemo, jer je jako važno vezati ovu utakmicu sa pobedom u Veneciji. To bi bila velika stvar", rekao je Trinkijeri.

Utakmica će se igrati sutra od 20.00.

