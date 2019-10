TOMIĆ OTKRIO RECEPT ZA USPEH PROTIV FENERA: Igrači ispoštovali sve što sam im rekao

"Ovo je bila utakmica u kojoj su moji igrači odigrali onako kako sam ja hteo i šta sam im rekao u svlačionici. Tražio sam da budemo agresivni u odbrani i koncentrisani u napadu i tačno to smo bili. Sveli smo jednu jaku ekipu na 56 poena. To je bio ključ i to je rezultat pobede, kao i 15 ofanzivnih skokova", rekao je Tomić novinarima posle meča.

Zvezda je večeras u Beogradskoj areni pobedila Fenerbahče sa 68:56 u drugom kolu Evrolige.

"Ovo je samo jedna pobeda. Moramo biti ozbiljni, da zaboravimo ovaj meč i da nastavimo borbu. Sada bi trebalo da se okrenemo Budućnosti", dodao je Tomić.

Tomić je rekao da je zadovoljan timskim izdanjem svog tima i što je svaki igrač imao svoj doprinos.

"Tako je, svih 12 je igralo, ali to je tim. Ovo je timska pobeda. Čestitam mojim igračima. Pored dobre odbrane, imali smo par grešaka, ali igrači nisu mašine... Koncentracija je bila na visokom nivou, ali napad će nam trebati ubuduće, večeras smo imali par problema", rekao je trener Zvezde.

Upitan da li je njegovoj ekipi potrebno još mečeva i protivnika poput Fenerbahčea, Tomić je kazao da to nije bitno.

"Ovo je novi tim, pet novih igrača. Moramo da gradimo našu igru, našu hemiju, da budemo spremni za ono kada bude najteže, kada budemo trebali da napravimo iskorak", rekao je Tomić.

(Beta)

Kurir