BOGATSTVO JE PROĆERDAO NA STRIPTIZETE, PA JE NAGLAVAČKE IZBAČEN IZ TRŽNOG CENTRA DOK JE PROSIO: Sunovrat jednog od najboljih NBA košarkaša svih vremena! Potezi Alena Ajversona su na parketu bili UBITAČNI, ali je on više voleo život van terena (VIDEO)

Alen Ajverson je bivša proslavljena zvezda NBA, a pravio je probleme i na terenu i u privatnom životu.

Bivši as je potpuno bankrotirao usled raskalašnog načina života, a tokom NBA karijere, samo od ugovora, popularni "odgovor" je inkasirao preko 155 miliona dolara.

Ajverson je prelazio sve limite kako bi devojke čašćavao nakitom, a često je umeo da pazari i skupocene automobile. Tokom razvoda od nekadašnje supruge Ajverson je sudiji rekao da nema novca čak ni za čizburger.

foto: AP

Na terenu je mogao gotovo sve. Driblao je loptu kao najveći majstori igre pod obručima i niko nije mogao da ga zaustavi. Alen Ajverson je čovek o čijem umeću se i danas priča.

Da je imao malo “mirniju” glavu, postao bi jedan od najvećih u istoriji.

Njegov krosover drbling je bio ubitačan. Rivale je bacao na parket kad god je hteo, ali...

"Trening? Kome treba trening?", legendarni Alenov ispad posle jedne utakmice Siksersa koji potpuno opisuje karijeru velike zvezde. Na sve je imao spreman odgovor pa je od novinara dobio nadimak “The Answer” (Odgovor).

foto: AP

Raskalašni život doveo ga je do ruba bankrota, a kako je nekada živeo najbolje govori priča bivšeg saigrača Meta Barnsa.

"Ajverson je za jedno veče trošio i po 30.000 dolara u striptiz klubu. Ja sam stajao pored i skupljao novac koji je njemu ispadao. Nekada sam od njega plaćao igračice, bilo je dana kada sam i pozamašnu svotu odneo kući, bio sam ruki i divio sam mu se", rekao je Barns.

Majka ga rodila sa 15 godina Ajverson je odrastao u Viržiniji, a njegova majka je imala samo 15 godina kada ga je na svet donela. Kako sama ističe čim je prvi put ugledala svoje dete znala je da će biti košarkaš. „Imao je izuzetno dugačke ruke. Verovali ili ne ruke su mu bile dugačke sve do kolena. Sećam se da sam tada rekla da će moj sin sigurno igrati košarku“, priseća se En Ajverson.

Prosio da bi imao za hleb Jedan od zaposlenih u tržnom centru "Lenoks Mal" ispričao je američkim medijima šta je video.

"Zamolio sam prosjaka da ode, a ne možete ni da zamislite kako sam bio potresen kada sam mu prišao bliže i kada sam video da je u pitanju Ajverson. To je bio najteži trenutak u mom životu. Moj heroj iz detinjstva je morao da napusti tržni centar zbog prosjačenja", rekao je Mal.



O rivalstvu sa Majklom Džordanom...

Alen Ajverson nikada nije uziman u obzir kada se radi o najboljim košarkašima, ali će se njegove bravure i atraktivni potezi večno pamtiti. Uvek će se govoriti o "njegovom letećem visočanstvu" Majklu Džordanu i zaista nestvarnom Lebron Džejmsom. Rešio je i Ajverson da o tome kaže koju.

"Ali, ljudi. Mi ovde pričamo i o MAJKU. O Majklu Džordanu, OK? Pričamo o crnom Isusu. I to je sve što vam mogu reći na tu temu. Majk je G.O.A.T ("greatest of all time" - najbolji svih vremena, engl.), Majk će uvek biti G.O.A.T. i tačka. I, molim vas, nemojte me vređati s nekakvim statistikama jer mi nećete promeniti mišljenje", napisao je Ajverson u tekstu za jedan američki sajt.

Tetovaže kao statusni simbol Bio je prepoznatljiv i po tetovažama – Denis Rodman bio je glavni u tom pogledu, ali Ajverson je bio njegov legitimni naslednik. Kada je tek došao u NBA ligu, imao je samo jednu tetovažu – Džordžtaun buldoga na bicepsu. Sada to izgleda normalno, ali pre dvadesetak godina tetovaže nisu bile tako česte. “Sve moje tetovaže su one koje sam želeo da imam, ali nisam mogao da ih priuštim sebi. Znao sam da ću se više tetovirati ako dođem do novca. Mama i tata su mi dali sto dolara i ja sam rekao: ’Ovo je ono što želim da uradim’. Nisu verovali da sam potrošio novac na tetovažu, ali očajnički sam želeo tog buldoga“, kazao je Alen i dodao da mu je drago što je otvorio vrata za sledeću generaciju i što su igrači poput Lebrona ili Karmela marketinši prihvaćeni i sa tetovažama.

