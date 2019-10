MIROTIĆ JE VIŠE ŠPANAC, NEGO CRNOGORAC! Oglasio se košarkaški savez Crne Gore: Nije tačno da ga niko nije zvao da igra za nas (FOTO)

Direktor reprezentativnih selekcija KSCG Danilo Mitrović u razgovoru za Televiziju Vijesti je rekao da nije tačno da je neko iz košarkaške organizacije procenio da Nikola Mirotić nije dovoljno dobar za Crnu Goru, što je as Barselone kazao u intervjuu za Sport klub.

"Ako si jednom odbijen, ako iz tvoje zemlje misle da nisi dovoljno dobar, zašto u tom trenutku ne uzeti pasoš i igrati za Španiju koja je imala vrhunsku mladu reprezentaciju", kazao je Mirotić.

foto: Starsport©

Mitrović je u odgovoru rekao da je 'posle toliko godina pomalo degutantno sada pričati o tome'.

"On je više Španac, nego Crnogorac - čim se opredelio da igra za Španiju. To što je on dobio španski pasoš sa 16 godina i što je to bilo interesno - da bolje prolazi u karijeri - to je druga stvar. On je Crnogorac, rođen je u Crnoj Gori ima crnogorski pasoš i državljanstvo, i niko nije mogao da mu zabrani da igra za Crnu Goru. On je odlučio da igra za Španiju. A to da ga neko nije pozvao, ili da je procenio da nije dobar – to jednostavno nije tačno”, kazao je Mitrović.

foto: Profimedia, AP

Mitrović je, sa druge strane, rekao da je KSCG uradio sve da Mirotić igra za nacionalni tim te zemlje.

"Sve smo probali - na hiljadu načina, pa i nakon što je zaigrao za A reprezentaciju Španije. I tada smo mogli da 'uzmemo' Mirotića, preko FIBA, koja je kaznila Špance zbog njegovog nelegalnog prelaska i igranja za Španiju. Kažnjeni su novčano, mislim da je bilo 100 ili 120 hiljada švajcarskih franaka, zbog administrativnih propusta", kazao je Mitrović.

"Kada je Luka Pavićević bio selektor probali smo ponovo, bez obzira što je već igrao za Španiju. FIBA je tada rekla - ako Mirotić potpiše da hoće da igra za Crnu Goru da će biti naš igrač, a ne naturalizovan. Zaista, nakon toliko godina ne vidim svrhu ove priče”, zaključio je Mitrović.

kurir.rs / Vijesti

Kurir