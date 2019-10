EKSKLUZIVNO: Trinkijeri i Gavrilović kao dva brata!

Andrea Trinkijeri i Aleksandar Gavrilović bili su saradnici u italijanskom Milanu pre 20 godina! Kurir otkriva da su treneri košarkaša Partizana i Crvene zvezde radili zajedno i učili zanat na Apeninima.

Naime, pre 20 godina Trinkijeri i Gavrilović bili su pomoćnici poznatom italijanskom stručnjaku Marku Krespiju. Oni su sarađivali od 1998. do 2000, a klub se u to vreme zvao Soni Milano. U to vreme nisu pravili zapažene rezultate, a od poznatijih košarkaša dres kluba su nosili italijanski reprezentativci Marko Mordente, Andrea Mikelori i Stefano Ruskoni, Amerikanac Melvin Buker, Nemac Denis Vušerer, ali i trojica Srba Srđan Jovanović, Predrag Materić i Milan Jeremić.

- Našli ste me sada... (smeh) Zaista lepa sećanja me vežu za Milano i njih dvojicu. Lepo su sarađivali. Obojica su mi pomogli da se što bolje adaptiram na Italiju, jer sam tamo došao sa studija iz Amerike. Bili su mladi, ambiciozni, odlično potkovani znanjem, željni da uče, što im je Krespi omogućio - prisetio se Peđa Materić za Kurir.

Nikada ni Trinkijeri ni Gavrilović nisu u javnosti pričali da su nekada radili zajedno, iako su još prošle godine došli u Srbiju. Trinkijeri kada je preuzeo Partizan, a Gavrilović kada je postao prvi asistent Milanu Tomiću.

Derbi je 17. novembra, ali je pitanje hoće li Gavrilović dočekati taj meč, jer je prelazno rešenje u Crvenoj zvezdi.

Pobeda imperativ VEČERAS PROTIV HIMKIJA Košarkaši Crvene zvezde večeras (19.00) igraju protiv Himkija u Evroligi. Pobeda nad ruskim timom, koji ima sjajan start od četiri pobede i samo jednog poraza, imperativ je za crveno-bele. Gavrilović je jedno vreme radio u Himkiju i odlično poznaje ruski tim. S njim na čelu Crvena zvezda je doživela dva poraza u Evroligi, pa je ova utakmica izuzetno važna za podizanje morala u redovima prvaka ABA lige i prvenstva Srbije.

