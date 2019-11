SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL: U susret novoj sezoni košarkaške IT Lige! (FOTO)

Planirani početak treće sezone je u subotu 9.11.2019.god. Očekuje se dosta uzbudljivija i zanimljivija sezona u odnosu na prethodne dve, s obzirom na broj ekipa. Za raziku od prve i druge sezone kada su se takmičile 8 ekipa, ova sezona broji daleko više ekipa i to preko šesnaest. Neke ekipe su u takmičenju od samog početka i iz tog razloga je organizacija IT Lige veoma ponosna na svoj rad i ceo projekat, jer je izgradila poverenje, odanost, a gradiće i dalje.

foto: Privatna Arhiva

IT Liga je prvi projekat u Srbiji koji na jednom mestu okuplja kompanije i fakultete iz IT sveta. IT Liga kreira jedinstvenu priliku da studenti direktno stupe u kontakt sa budućim poslodavcima, bolje informišu o uslovima i svemu onome što ih zanima. Takođe još neki od ciljeva IT Lige je promovisanje zdravog života, bavljenje sportom kao i stvaranje takmičarkog duha. Treću sezonu počinju sa događajem Super Kup – a gde će se sastati dve pobedničke ekipe, VIP mobile, pobednik druge sezone Košarkaške IT Lige, i 4K MBS, pobednik prve sezone Letnje Košarkaške Lige, koja je završena pre mesec dana.

foto: Privatna Arhiva

Utakmica između ove dve ekipe održaće se u nedeju 3.11.2019.god u 20:00h u SC Vizuri. To će biti zanimljiv duel s obzirom da u njemu učestvuju šampioni IT Lige. I jedna I druga ekipa su dominantno osvojile svoja takmičenja I zasluženo dobile priliku da se bore za ovaj pehar. Neki od ekipa koje će učestvovati u trećoj sezoni IT Lige su Microsoft, VIP mobile, Acumenics, Muhlbauer, Saga, Bosch, Seven Bridges, MSG Global, Rt-Rk I druge.

foto: Privatna Arhiva

Utakmice će se igrati u dobrom poznatom balonu Corn Product na Vračaru, ali i u SC Vizuri kod Tošinog bunara. Kako se utakmice održavaju vikendom, subota će biti rezervisana za Corn Product, a nedeljom će se igrati u SC Vizuri. IT Liga nudi najbolje uslove takmičenja u Beogradu, počev od balona i hale u kojima se održava, zatim osoblje i sudije bez kojih utakmice nisu moguće i sama organizacija Lige koja ne dozvoljava greške u svom radu.

foto: Privatna Arhiva

Tokom sezone biće humanitarnih akcija. Jedna od njih je skupljanje novogodišnjih paketića koja će biti namenjena mališanima u nekim od ustanova u Beogradu. Zatim dobro poznata All Star utakmica gde će se sakupljati novac za one kojima je najpotrebniji naravno u saradnji sa humanitarnom organizacijom. Jedan veoma važan događaj za IT Ligu je Final Four, gde će se sastati finalisti iz Beograda I Banja Luke.

Kako su ekipe iz Banja Luke ugošćene prethodne sezone u Beogradu, ove godine će finalisti iz Beograda imati priliku da idu u Banja Luku I bore se za titulu regionalnog pobednika. Želimo puno uspeha svim ekipama u predstojećoj sezoni I neka najbolji pobedi.

