CRNO-BELI UTUČENI POSLE PORAZA OD VENECIJE: Igrali smo bez energije! Jednostavno, bili su bolji (KURIR TV)

Crno-belima je to prvi neuspeh u Evrokupu.



"Loša utakmica za nas. Čak i uz većim delom lošu igru u prvom poluvremenu imali smo aktivan rezultat, ali u nastavku smo potpuno pali, bili smo bez energije. Igrali su bolje, jednostavno rečeno, bolje su šutirali, bolje su trčali i sasvim zasluženo su pobedili", rekao je Nemanja Gordić.

Nema vremena za tugovanje, jer crno-beli u subotu gostuju Zadru, zatim i Tofašu...



"Dalje je sledeća utakmica. Naporan je raspored. Normalna je stvar, navikli smo se na to, ne znam još uvek kako ćemo putovati za Zadar, ali to je uvek teško gostovanje. Tradicionalno protiv Zadra bude nezgodno, oni su bez pobede u ABA ligi i uvek je teško igrati protiv takvih ekipa, ali nadam se da ćemo do te utakmice uspeti da se konsolidujemo", zaključio je Gordić.

(Kurir sport)

Kurir