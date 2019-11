JOKIĆ REŽIRAO JEDAN OD NAJLUĐIH PREOKRETA U NBA: Srpsko ČUDO za istoriju! Denver od Filadelfije gubio sa 21 razlike u poslednjoj četvrtini, a onda je na scenu stupio NIKOLA! (VIDEO)

Nikola Jokić je bio junak neverovatnog meča između Denvera i Filadelfije, u kojoj je njegov tima uspeo da nadoknade zaostatak od čak 20 poena i na kraju stigne do pobede,.

Jokić je postigao koš za pobedu u poslednjim sekundama meča!

On je na kraju imao 26 poena, deset skokova i šest asistencija. Na drugoj strani, Džoel Embid je bio najbolji sa 19 poena i 15 skokova.

Denver je loše započeo utakmicu, več na poluvremenu su gubili 15 razlike, na kraju treće četvrtine veoma raspoloženi Džoel Embid je vodio Filadelfiju i do +20. Najveća prednost je viđena na početku poslednje deonice kada je Skot upisao prve poene u tom periodu igre!

Onda je usledio preokret domaćina, timskom igrom uspeli su da istope prednost Siksersa!

U poslednjem minutu Denver stiže do prednosti zahvaljujući nestvarnom poenu Jokića na tri sekundi do kraja. Neuspeli pik-en-rol sa Marejom, naterao je Jokića da doda loptu do Milsapa, koji mu je potom uzvratio, a onda je Nikola u padu postigao koš za pobedu!

