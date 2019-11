CRVENO-BELI DANAS DOČEKUJU TIM IZ REPUBLIKE SRPSKE: Na Igokeu bez Čovića i Brauna

Trener crveno-belih Andrija Gavrilović zato kaže da će njegova ekipa s maksimalnim respektom dočekati ekipu iz Republike Srpske:



- Ne očekujemo laku utakmicu, Igokea ima svoj kvalitet i ambicije, i svakako su na mnogo lošijoj poziciji nego što to govore i njihove igre, a i sastav. Sa druge strane, mi moramo da odigramo dobru utakmicu, i to lišeni pomoći Brauna i Čovića, kako bismo stigli do bodova pred novu seriju teških utakmica. Pod znakom pitanja je i Davidovac.

Branko Lazić je dodao da se dve ekipe odlično poznaju.



- U Igokeu se vratio trener Bajić, koji dobro poznaje klub, već su promenili neke igrače i sve to govori da veruju da mogu mnogo više. S naše strane recept se zna, čvrsto u odbrani, bez padova u igri - rekao je kapiten Crvene zvezde.



