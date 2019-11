FINALE 🔉 Esordio alla Virtus Arena delle VuNere che vincono contro @trevisobasket per 84-79 🏀🔥👀 @legabasketa . Top scorer @frankgaines che segna 20 punti 💫 . #TuttoUnAltroSport #LBA #FuocoNelCuore #roadtogreatness

