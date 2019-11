BRANKO LAZIĆ PROGOVORIO O INCIDENTU U PIONIRU: Dok sam ja kapiten nikoga nećeš ponižavati! SVE O SUKOBU SA NAVIJAČIMA (VIDEO)

Branko Lazić je ušao u sukob sa navijačem i rekao mu da "dok je on kapiten nikoga neće ponižavati", a potom dodao i "ako ti nešto nije jasno izađi napolje".

Lazić je posle meča zamolio novinare da ne daje izjave, a o incidentu nije se oglašavao.

Prvi put od tog 24. oktobra, Lazić je za „Ekspres” progovorio o nemilim scenama koje su su zbile.

foto: Filip Plavčić

"Nisam se ja sukobio sa navijačima posle utakmice sa Barselonom, već sa nevaspitanim likom na tribinama. On je video ta dva sata utakmice i nije bio zadovoljan. To mu, međutim, ne daje pravo da vređa. I kao on je neki navijač kluba. S tim i takvim ponašanjem nisam siguran da zapravo jeste. I u privatnom životu sam takav, ne dozvoljavam da neko napadne mene, porodicu, prijatelje. I ovo nije prvi put. Slično sam reagovao i pre par godina u Areni kad smo izgubili od Olimpijakosa u produžetku. Desio se sličan incident", rekao je Lazić.

(Kurir sport, Ekspres)

Kurir