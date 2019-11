UŽIVO, VIDEO: Zvezda - Igokea (85:54), crveno-beli GAZE goste koji ništa ne mogu da pogode!

TOK MEČA:

ČETVRTA ČETVRTINA:

34. minut - 85:54 - Trojka Grina, njegov 15 poen.

33. minut - 85:51 - Gist pogađa ui padu tržak šut.

31. minut - 78:47 - Prvi koš Dženkinska na meču. Pogađa Stević zicer na drugoj strani.

TREĆA ČETVRTINA:

Kraj trećeg kvartala!

30. minut - 76:45 - Zakucavanje Evansa, njegov 16 poen na meču.

29. minut - 74:43 - Posle sjajne akcije Dobrić ponovo zakucava, sada na asistenciju Brauna. Na drugoj strani 4 trojku ubacuje Evans.

27. mintu - 70:40 - Evans ubacuje svoju treću trojku na meču.

25. minut - 68:35 - Trojka Lazić u naletu iz kontre, njegov 7 poen na meču.

24. minut - 63:32 - Sjajno zakucavanje Simanića posle kontre.

foto: Starsport

23. minut - 61:30 - Treće zakucavavanje Kuzmića na meču.

21. minut - 56:28 - Prvi koš u nastavku postiže Boriša Simanić.

Kraj prvog poluvremena!

20. minut - 53:28 - Promašaj Odža u šutu za tri poena na kraju prvog poluvremena.

19. minut - 53:26 - Lorenco Braun posle rampe pogađa iz kontre svoje nove poene.

18. minut - 49:26 - Flouter Brauna, njegov 11 poen na meču.

28. minut - 47:24 - Novi poeni Odža koji je nezaustavljiv za goste. Svaki napad Zvezde ide preko njega.

27. minut - 44:24 - Prvi poeni za Odža na meču.

26. minut - 43:20 - Nova trojka za crveno-bele! Posle povrede na teren se vratio Davidovac.

foto: Starsport

25. minut - 40:20 - Prvi poeni Dobrića na meču.

23. minut - 38:20 - Pogađa Nenadić sa penala posle faula Olivera Stewvi

22. minut - 37:20 - Polaganje Berona za najveću prednost Zvezde u meču. Serija Zvezde 8:0.

PRVA ČETVRTINA:

foto: Starsport

10. minut - 29:18 - Sjajna trojka Berona za njegov 8 poena na meču.

9. minut - 26:16 - Sjajno polaganje Simanića za njegove prve poene na meču.

9. minut - 22:16 - Trojka Evansa kojim se gosti drže u meču.

8. minut - 22:11 - Lako polaganje Berona, ništa od odbrane Igokee.

6. minut - 20:11 - Von posle skoka u napadu, pa zakucavanje Kuzmića koji dominira na obe strane.

foto: Starsport

5. minut - 18:9 - Tehmnička Lazića zbog simuliranja, poeni sa goste sa penala.

4. minut - 15:6 - Trojka Berona, tajm-aut gosti.

3. minut - 12:6 - Novi poeni Brauna sa penala posle tehničke za goste, a onda i koš Lazića.

foto: Starsport

2. minut - 4:6 - Trojka Grina posle koša Kuzimića!

1. minut - 2:3 - Grin sa penala postiže prve poene za goste na meču.

1. minut - 2:0 - Prvi koš na meču psotiže Lorenco Braun!

Trener crveno-belih Andrija Gavrilović zato kaže da će njegova ekipa s maksimalnim respektom dočekati ekipu iz Republike Srpske:



- Ne očekujemo laku utakmicu, Igokea ima svoj kvalitet i ambicije, i svakako su na mnogo lošijoj poziciji nego što to govore i njihove igre, a i sastav. Sa druge strane, mi moramo da odigramo dobru utakmicu, i to lišeni pomoći Brauna i Čovića, kako bismo stigli do bodova pred novu seriju teških utakmica. Pod znakom pitanja je i Davidovac.

Branko Lazić je dodao da se dve ekipe odlično poznaju.



- U Igokeu se vratio trener Bajić, koji dobro poznaje klub, već su promenili neke igrače i sve to govori da veruju da mogu mnogo više. S naše strane recept se zna, čvrsto u odbrani, bez padova u igri - rekao je kapiten Crvene zvezde.

Kurir sport

Kurir