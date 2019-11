VAŠE PATIKE KOŠTAJU VIŠE NEGO NJIHOV CEO BUDŽET: Janakopulos očitao BUKVICU svojim igračima: Brine me to što vi niste imali mu.a! (FOTO)

Prvi čovek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos je salve kritika svojim igračima posle poraza od Promiteasa u Kupu Grčke, a najviše ga je iznerviralo što nisu preuzeli odgovornost za debakl.

"Brine me to što vi niste imali mu*a da se izvinite navijačima i klubu. Izgubili ste od tima čiji je budžet manji od budžeta za vaše patike. To je sramota. Morate da razumete za koji klub igrate", rekao je Janakopulos.

foto: KK Panatinaikos

Usledilo je saopštenje igrača i trenera.

"Želimo da se izvinimo za navijačima i predsedniku zbog naše igre protiv Promiteasa. Eliminacija je neprihvatljiva, obećevamo da ćemo se popraviti u daljem toku sezone", navedeno je u saopštenju.

Grčki mediji pišu da uprkos porazu pozicija trenera Argirisa Pedulakisa nije pod znakom pitanja.

Kurir sport

Kurir