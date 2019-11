UŽIVO: Tofaš - Partizan 28:14, crno-beli loše počeli meč u Turskoj

1 / 3 Foto: KK Partizan

TOK MEČA:

Druga četvrtina

15. minut - Vilijams je fauliran, pogodio je drugo - 26:14. Derin Vilijams pravi velike probleme Partizanu, koristi kontru za 28:14.

14. minut - Gordić sa linije penala smanjuje zaostatak - 25:14.

13. minut - Vilijams postiže poene - 23:12. Jašar uz prekršaj povećava prednost svog tima - 25:12.

12. minut - Nesportski faul nad Veličkovićem, kapiten Partizana je siguran sa linije bacanja - 21:12.

11. minut - Mehija je nezaustavljiv, otvara drugi četvrtinu trojkom - 21:10.

Prva četvrtina - 18:10

10. minut - Gordić je polovičan sa linije penala - 18:10 na kraju prvog perioda.

10. minut - Lep prodor Gordića posle uhvaćene lopte u napadu crno-belih i polaganje - 16:9. Jašar je siguran na drugoj strani, njegovi prvi poeni - 18:9.

9. minut - Seriju domaćina prekida Birčević sa linije slobodnih bacanja. Partizan je postigao samo četiri poena iz igre do sada - 16:7.

8. minut - Šesti vezani poen Mehije - 14:5. Vilijjams koristi sjajnu asistenciju Lodžeskom. Partizan ponovo daje rivalu dvocifrenu prednost - 16:5.

7. minut - Period loše realizacije Partizana, Tofaš sa druge strane koristi skokove u napadu. Mehija posle trećeg ofanzivnog skoka u istom napadu pogađa za 12:5. Trinkijeri traži tajm-aut.

5. minut - Mehija pogađa iz teške pozicije, turski tim je daleko sigurniji na početku utakmice - 10:5.

4. minut - Pejners je polovičan sa linije slobodnih bacanja - 6:5. Lodžeski postiže šesti poen - 8:5.

3. minut - 6:2 - Razigrani Lodžeski na početku meča. Sa druge strane uzvraća Tomas - 6:4

1. minut - 2:2 - Zagorac za izjednačenje.

1. minut - 2:0 - Krenulo je poenima Lodžeskog.

Crno-beli su prvi na tabeli sa skorom 5-1, dok je turski predstavnik treći sa 3-3.

Tim Andree Trinkijerija je u prošlom kolu propustio prvu priliku da overi plasman TOP 16, jer je doživeo prvi poraz, od Venecije u Beogradu (69:83). Sada ima drugu šansu.

"Želimo dobru utakmicu i pobedu, to me zanima. Iskreno, zanima me i poraz manjom razlikom nego što je smo mi njih pobedili na našem terenu", rekao je Trinkijeri podsećajući da je njegova ekipa u "Štark areni" savladala Tofaš 93:80.

Tada je Partizan posle "minus 12" napravio preokret i pobedio, najviše zahvaljujući sjajnoj partiji Radeta Zagorca, koji je ubacio 26 poena.

"Napadački tim, koji 100 komada može lako da postigne. To smo osetili kod nas u prvom poluvremenu. Uspeli smo da ih uhvatimo. Moraćemo odbrambeno da budemo izuzetno koncentrisani, kao i na detalje, iskusne igrače", dodao je Trinkijeri.

Crno-beli su u Turskoj bez Korija Voldena i Artjoma Parahuskog.

(Kurir sport)

Kurir