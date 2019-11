ANA DABOVIĆ: Što je više navijača, igramo bolje

Izabranice selektorke Marine Maljković od ponedeljka se u Beogradu spremaju za duel sa najjačim rivalom u grupi ovih kvalifikacija, u kojoj su još Albanija i Litvanija.

Iskusni bek našeg nacionalnog tima Ana Dabović izuzetno poštuje sutrašnjeg rivala u kvalifikacijama za Eurobasket.

– Očekujem dobru utakmicu, jer je Turska veoma jaka ekipa i težak protivnik, iako ovog leta nisu dobro prošle na Evropskom prvenstvu. Nekoliko godina unazad su u samom evropskom vrhu. Bićemo spremne za prvi meč kvalifikacija.

Dabovićeva, naravno, smatra da će Srbija do pobede lakše stići uz pune tribine „Hale sportova Ranko Žeravica“.

– Nadam se podršci navijača, da nam tako olakšaju posao i da počnemo ove kvalifikacije dobrom igrom i, nadam se, pobedama. Uvek se trudim da istaknem naše navijače, koji nam mnogo pomažu i to sam pomenula i ovog leta kada smo igrale u Zrenjaninu i Beogradu – što je više navijača bilo, to smo mi igrale bolje. Tako verujem da će biti i u četvrtak. Što više ljudi bude bilo, to ćemo i mi imati veći motiv za dobru igru – konstatuje jedna od naših najboljih igračica Ana Dabović.

Cene ulaznica za sutrašnji meč Srbija – Turska su jako popularne – od 300 do 500 dinara, a mogu da se kupe ON LINE preko internet sajta www.tickets.rs , kao i na svim njihovim prodajnim mestima.

Kurir sport

Kurir