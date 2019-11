POKLON ZA 18. ROĐENDAN: Marko Brekić potpisao prvi profesionalni ugovor sa Megom

Brekić ove sezone igra na dvojnu licencu za OKK Beograd, a pri potpisivanju ugovora je istakao da će mu to biti dodatni motiv da još više radi kako bi se izborio za minute u prvom timu:

– Veoma sam srećan zbog potpisivanja ugovora sa Megom i znači mi što u klubu veruju u mene. To će mi biti dodatni motiv da još više radim, prvo na treninzima, a potom i na utakmicama, kako bih opravdao to poverenje i izborio se za minute u prvom timu. U klubu imamo sjajne uslove za rad, što sam mogao da vidim još tokom igranja za juniorski tim, a na meni je da sve to iskoristim na najbolji mogući način kako bih što pre mogao da pomognem na terenu, izjavio je Brekić.

Marko Brekić je rođen 8. novembra 2001. godine u Beogradu, visok je 198 centimetara i igra na poziciji 3. U redove Mege je došao leta 2018. godine a sa juniorskim timom je bio vicešampion juniorske Evrolige na Fajnal ejtu koji je u maju održan u Vitoriji. Za prvi tim je debitovao prošle sezone u drugoj utakmici polufinala plej-ofa Superlige protiv Crvene zvezde.

Ove sezone za OKK Beograd za 18 minuta u igri u proseku beleži 8 poena i 2.3 skoka.

