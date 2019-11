PRETNJA ZA SRBIJU, DONČIĆ DONEO VAŽNU ODLUKU: Igraću za Sloveniju u kvalifikacijama za Olimpijske igre

"Da, da, igraću. Nadam se da ćemo se kvalifikovati" - kratko je za španski "As" poručio Dončić.

Slovenački reprezentativac tom prilikom je dao svoje viđenje o povratku Nikole Mirotića u Španiju.

- Znao je on da će biti zvižduka. To je i normalno. On je odrastao u Realu. Što se mene tiče, ja nikada ne bih prešao u Barsu. Real je moja porodica.

Ubedljivo najboji Igrač Slovenije, dominira i u NBA ligi, a njegovo pojavljivanje na kvalifikacionom turniru bilo bi od velikog značaja za aktuelnog prvaka Evrope, a u isto vreme, ko god bude protivnik Slovencima, imaće razloga za strah.

foto: EPA/TOLGA BOZOGLU

Ono što verovatno svi priželjkuju jeste da na žrebu dobiju što lakše protivnike, a isti slučaj važi i za našu reprezentaciju i sigurno se svi sa zebnjom pitaju da li će jaki Slovenci u junu sledeće godine stići u Beograd.

Podsetimo, u finalu Evropskog prvenstva 2017. godine, Slovenija je pobedila Srbiju. Sjajnu partiju je pružio Goran Dragić, ali i tada osamnaestogodišnji Dončić, koji je takođe igrao sjajno na tom meču do povrede.

Kurir sport

Kurir