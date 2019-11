NEPOZNATI DETALJI IZ ŽIVOTA NOVOG SELEKTORA SRBIJE: Igoru Kokoškovu stravična saobraćajka okončala karijeru!

Čekam zeleno svetlo od Sakramenta. Do kraja nedelje biće sve poznato, glasila je izjava Igora Kokoškova za Kurir, kada smo ga pozvali da proverimo verodostojnost informacije da postaje novi selektor Srbije. Čini se da je izvesno da će Kingsi (čitaj: Vlade Divac) dati to željeno zeleno svetlo.

Stvari koje je Kokoškov uradio u impresivnoj trenerskoj karijeri opšte su poznate, zato vam donosimo priču o srpskom stručnjaku koju malo ko zna.

Pitanje je da li bi Igor imao ovakvu karijeru da mu se 1989. nije dogodila situacija koja mu je promenila život. Dok je bio na služenju vojnog roka u vojnoj policiji u Nišu, Kokoškov je doživeo stravičnu saobraćajnu nesreću zbog koje nije mogao da nastavi s treniranjem košarke. Posle četiri operacije i 11 meseci na rehabilitaciji stigla je dijagnoza o trajnom oštećenju skočnog zgloba i kolena. To je ujedno označilo i početak jedne velike trenerske karijere. Kokoškov je upisao Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu, a već 1992. imao je i prvi samostalni trenerski angažman. Tri godine su mu bile potrebne da dođe do pozicije prvog trenera seniorske ekipe OKK Beograda. U to vreme bio je najmlađi seniorski trener u Jugoslaviji, otkriva sajt Biografije.org.

Iako već dugo živi u Americi, Kokoškov uvek rado dolazi u Srbiju i rodni Banatski Brestovac. Nikada nije krio da mu je san da postane selektor Srbije. Igorovi snovi se ostvaruju.

Reč zvezde Reala RENDOLF: TRENER JE NEVEROVATAN foto: Profimedia Entoni Rendolf, košarkaš Reala i reprezentacije Slovenije, biranim rečima pričao je o Kokoškovu. - Igor je bio neverovatan. On je jedan od najboljih trenera s kojima sam ikad sarađivao - rekao je Entoni Rendolf.

Lična karta Igor Kokoškov Rođen: 17. 12 1971. Mesto: Banatski Brestovac Brak: Supruga Patriša Deca: sin Luka, ćerka Elina Grejs Trofeji: šampion NBA lige sa Detroitom (2004), Prvak Evrope sa Slovenijom (2016)

(Kurir.rs / M. Bjelinić - M. Nastić / Foto: AP)

Kurir