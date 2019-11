NEĆEŠ ME ISPROVOCIRATI! Evo kako je Andrea Trinkijeri govorio o sudijskim krađama posle poraza od Budućnosti (VIDEO)

Italijan nije mogao da trpi sudijske nepravde i u finišu meča je izleteo na teren, zbog čega je dobio drugu tehničku grešku.

Trener crno-belih se smirio pre izlaska pred novinare. Partizan je izgubio 60:65, a Trinkijeri je rekao:

"U sportu se moraju prihvatiti porazi. Žao mi je jer mislim da smo spakovali pametnu utakmicu i koštalo nas je što nismo pogađali trojke. Jako je teško igrati tada, teren postaje mali, pokušavaš da ideš do koša i tamo nismo imali dobra rešenja u drugom poluvremenu. Nismo bili dobri u skoku".

Upitan za suđenje, Trinkijeri je diplomatski odgovorio:

"Dobio sam dve tehničke, ja sam preterao, sudije su uradile svoj posao. Nemam komentar".

Upitan da li je preterao pošto su i sudije preterale, Italijan je kazao:

"Nećeš me isprovocirati. Svako radi svoj posao, oni imaju to oružje, a ja sam pokušao da se prilagodim utakmici, ali valjda sam video neke kontakte koje oni nisu. Poštovanje uvek postoji. Za mene tehnička nije gora nego kad ti ne svira jedan faul koji je bio ili kad ti ne svira nešto što si očekivao. Ona je posve druga stvar. Videli su da sam preterao i to je to. Nije to odlučilo utakmicu".

Strateg Partizana na kraju se vratio na priču o igri, odnosno o lošem šutu za tri poena i mogućem pojačanju na toj poziciji.

"Možda nam treba jedan kamion šutera, ne jedan šuter. Stavimo 15 šutera u kamion, valjda ćemo onda dati neku trojku", završio je Trinkijeri.

(Kurir sport)

