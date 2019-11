UŽIVO, VIDEO: Zvezda - Mornar (53:40), raste prednost crveno-belih! Kod Šakote ceo roster dobio priliku!

TOK MEČA:

DRUGA ČETVRTINA:

20. minut - 53:40 - Trojka Pulena uz zvuk sirene! Dobro su gosti priveli kraju ovo poluvreme i vratili se u meč. Delovalo je da će doživeti katastrofu!

foto: Starsport

20. minut - 53:37 - Nesportski faul Čovića! Još nije kraj poluvremena!

19. minut - 51:32 - Pulen sa penala smanjuje zaostatak!

18. minut - 49:30 - Svi igrači Crvene zvezde dobili su priliku kod novog trenera već u prvom poluvremenu!

17. minut - 47:30 - Trojka sada Davidovca na asistenciju Gista! Nakon toga i polaganje Dženkinsa za tajm-aut Pavićevića!

16. minut - 42:30 - Flouter Vranješa, druga petorka Mornara donosi dobru igru i živost u meč!

foto: Starsport

15. minut - 40:26 - Zakucavanje Markote, igra se veoma brzo!

14. minut - 38:24 - Posle trojke Fajea, na drugoj strani pogađa Begić!

13. minut - 35:20 - Begić dva plus jedan za smanjenje zaostatka gostiju!

12. minut - 30:14 - Trojka Pulena!

foto: Starsport

11. minut - 28:11 - Koš Pulena na startu drugog kvartala!

PRVA ČETVRTINA:

10. minut - 28:9 - Kraj prvog kvartala!

10. minut - 26:9 - Trojka sada Dobrića!

9. minut - 23:9 - Druga trojka Lazića!

8. minut - 20:9 - Trojka Lazića!

foto: Starsport

7. minut - 17:7 - Lorenco Braun ubacuje nove poene.

6. minut - 13:7 - Mirza Begić zakucavanjem prekida seriju Zvezde od 9:0.

6. minut - 13:5 - Trojka Berona!

5. minut - 10:5 - Odžo asisteira Braunu za sjajno zakuvacanje.

4. minut - 8:5 - Sjajno zakucavanje Simanića!

foto: Starsport

3. minut - 4:5 - Pulen sa penala donosi prvu prednost gostima na meču!

2. minut - 4:0 - Zvezda otvara meč poenima, a posle dobre odbrane i Bili Beron se upisuje u listu strelaca.

Novi trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota, pred meč 8. kola ABA lige protiv Mornara, rekao je da izuzetno ceni rivala.

Šakota je u subotu imenovan za prvog trenera kluba sa Malog Kalemegdana, a u ponedeljak u 18 sati u dvorani "Aleksandar Nikolić" imaće debi.

"Ulazim odmah u takmičarski ritam i to nije lako. Zato očekujem pomoć stručnog taba kako bi mi sve bilo mnogo jasnije i kako bi se brzo uklopio jer vremena nema. U ovakvim situacijama trudite se da utičete samo dobrim odlukama i da na prvom mestu vidite šta se igralo, šta treba da se implementira ili eventualno menja. Svi zajedno radićemo kao tim na klupi", rekao je Šakota za klupski sajt.

Trener crveno-belih rekao je da će podrška navijača biti neophodna na meču sa ekipom iz Bara, za koju smatra da imam kvalitetne igrače.

"Braća Pavićevići su izgradili klub Mornar koji je izašao svojim kvalitetom izvan regiona, uradili su mnogo toga i napravili uspeh. Zbog toga ih izuzetno cenim. Uz to napravili su tim sa vrlo respektabilnim i dobrim igračima. Kada se uzme u obzir da timovi koji igraju Evroligu, po nepisanom pravilu imaju pad u igri kada igraju ligačke utakmice, a već sam rekao koliko nam je ABA liga važna, onda nam je podrška navijača preko potrebna. Bio sam nekoliko godina u drugom ambijentu van Beograda, ali znam da svi u Evropi zavide Crvenoj zvezdi na podršci koju ima i koju daju navijači kao pomoć svom timu. Imamo zajednički cilj, a to su pobede Crvene zvezde", zaključio je Šakota.

Košarkaš Zvezde Ognjen Dobrić naveo je da je igra u odbrani ključna protiv Mornara, koja igra brzu košarku, sa dosta šuteva.

"Njihov stil se zna i neće biti nikakvog opuštanja, jer je ovaj tim po kvalitetu u vrhu regionalne košarke. Zato moramo da odigramo na prvom mestu dobru odbranu, jer smo videli i u Kaunasu da je to recept da se stvore dobri uslovi da stižete i do lakših poena i do pobeda. Imali smo vremena nako izuzetno teškog perioda od 6 dana i četiri utakmice da se malo odmorimo i osvežimo i spremni dočeujemo ovaj meč, rekao je Dobrić.

Kurir sport

Kurir