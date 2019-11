DIVAC I JA SMO PRIJATELJI, SMEJALI SMO SE LAŽIMA! Saša Dončić: Samo da je Luka živ i zdrav, sve ostalo će doći! (FOTO)

U danima kad je njegov Luka prva zvezda NBA lige, on je u izjavi za "Informer" kategorički odbacio te tvrdnje. "Naravno da je sve to laž, tu nema istine. Divac i ja smo prijatelji i među nama je sve u redu. Čuli smo se i zajedno smo se smejali priči da je ljut na mene. Ne znam na osnovu čega je taj novinar došao do takvog zaključka", izjavio je on i posebno naglasio sledeće.

"Čekajte bre, pa taj Sakramento je ozbiljan klub, prava korporacija. Zar mislite da bi se vodili ličnim utiscima prilikom izbora igrača? Svašta!", objasnio je Saša Dončić.

Američki novinar Tim Memehon, koji radi za ugledni "ESPN", izjavio je minulog vikenda da novi NBA superstar Luka Dončić nije 2018. završio među Sakramento Kingsima jer Vlade Divac nema dobro mišljenje o njegovom ocu, Saši Dončiću.

"Divac se vodio onom izrekom, 'kakav otac, takav sin'...", rekao je Amerikanac i tako objasnio Divčevu odluku da propusti na NBA draftu tadašnjeg bisera Real Madrida i evropske košarke, a da u glavni grad Kalifornije dovede Marvina Beglija.

Epilog je poznat, jer je Dončića odabrala Atlanta, pa ga poslala u Dalas, gde danas apsolutno blista.

Komentarišući sjajne nastupe svog sina, Saša je Luki poželeo samo zdravlje. "Video sam da je čak i legendarni Medžik Džonson rekao da bi Luka mogao da proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige. I nije on jedini koji tako razmišlja. Što se mene tiče, samo neka je Luka živ i zdrav, a sve ostalo će doći".

