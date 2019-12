HARDEN ISPISAO ISTORIJU! Za 31 minut ubacio 60 poena, treća četvrtina za anale! (VIDEO)

Harden je ispisao istoriju ubacivši 60 poena za 31 minut, što je njegova četvrta utakmica sa 60 poena u karijeri, koliko ima i Majkl Džordan dok su ispred samo Vilt "Stilt" Čemberlejn i Kobi Brajant.

"Ovo je bilo kao i sve drugo što on radi, neverovatno", rekao je trener Majk D'Antoni,

Na njegove reči nadovezao se Hardenov saigrač, Ostin Rivers:

"To što on radi do sada nije viđeno. Moj brat je postigao 60 poena za tri četvrtine, recite mi koji igrač još to može".

foto: AP

Hardenova treća četvrtina je bila maestralna. Ubacio je 29 poena i Hjuston je postigao 127, pa je "Bradonja" odlučio da presedi čitavu poslednju četvrtinu.

Tokom njegovog odmora na klupi, na semaforu je pisalo da mu fali samo 2 poena da obori lični rekord. "Bio sam tako blizu", nasmejao je Harden prisutne", a potom dodao.

"Igrao sam malo i za navijače, svakako i odigrali smo sjajne tri četvrtine pa nije bilo potrebe da se vraćam i bolje je bilo da neki drugi momci dobiju koji minut više, pošto su ga svakako zaslužili", poručio je Džejms Harden.

Kurir sport

Kurir