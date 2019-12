UŽIVO: ZVEZDA - FMP (13:8), crveno-beli žele pobedu za priključak vrhu tabele!

TOK MEČA:

6.minut - Sjajan prodor Berona 13:8

3. minut - Lorenco Braun postiže prvih pet poena za Zvezdu,Tejić trojkom za egal 5:5

1.minut - Utakmica je počela

Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota rekoa je u najavi meča da ima maksimalno poštovanje prema rivalu.

"Igramo sa timom koji je ispred nas na tabeli i sama ta činjenica izaziva maksimalan respekt. Moramo da im posvetimo punu pažnju, ali sa druge strane moramo da budemo i maksimalno oprezni, jer se radi o mladoj i vrlo talentovanoj ekipi. Takve ekipe znaju u ovakvim utakmicama da prikažu i još više od svojih trenutnih mogućnosti", kazao je Šakota.

"Uz sve to, odlično su vođeni sa klupe od strane trenera Vlade Jovanovića. Sve to govori da ćemo morati da odigramo dobro kako bi došli do bodova koji su nam važni u takmičenju, koje je za nas, ponoviću, primarno", rekao je Šakota za klupski sajt.

Košarkaš crveno-belih Bili Beron istakao je da njegovi saigrači i on moraju dobro da pripreme za mladi tim FMP-a, koji trenutno drži četvrtu poziciju u regionalnom takmičenju sa skorom od šest pobeda i tri poraza.

"Igraju odlično ove sezone, mladi su rastrčani i ambicizoni. Moramo dobro da se pripremimo za tu utakmicu. Taj tim je pun dobrih igrača, imaju dobre rezultate, pobeđuju, a protiv na papiru jačih ekipa od sebe su gubili u neizvesnim završnicama. Ono što mora da se ponavlja i postane standard je dobra igra u odbrani, kao što smo to uradili u Milanu. Ovo je vrlo važna utakmica za nas i jedno od onih koje moramo da dobijemo", rekao je Beron.

Nakon devet odigranih kola Fmp je ispred Zvezde na tabeli.

Ekipa iz Železnika je na odličnom četvrtom mestu sa 6 pobeda i tri poraza, dok su crveno - beli trenutno sedmi sa pet pobeda i četiri poraza.

