"Srbija će biti dobar domaćin svim timovima na predolimpijskim turnirima. Hvala @fiba sto veruje u Srbiju!" - predsednik Vučić sa generalnim sekretarom #FIBA Andreasom Zaglkisom i predsednikom KSS Predragom Danilovićem.

