PRAZNIČNO! CRNO-BELI SPREMNI ČEKAJU 2020. GODINU: Partizan se vraća gde treba da bude!

Godina na izmaku donela je košarkašima Partizana jedan trofej - Kup Radivoja Koraća, a sledeća bi mogla da bude još plodonosnija. Kapiten Novica Veličković tvrdi da se trenutno stanje ne može porediti s nekim prethodnim godinama.

- Pri kraju godine delimo to prvo mesto, prethodnih godina bilo je upitno da li ćemo stići do plej-ofa. Sad smo uspeli da godinu završimo u samom vrhu, treba to da održimo i da probamo da završimo prvi - rekao je Veličković. Za lidera ekipe jedino merilo uspešnosti su trofeji, a to je i osnovni razlog što i dalje igra:

- Za to u ovom momentu živim. Ne znam koliko mi još ostalo s basketom, ali to mi je želja od povratka u Partizan. Što se košarke tiče, to mi je jedina želja. Pre dve ili tri godine, kada je Veličković odlučio da se vrati i pomogne u stvaranju nekog novog Partizana, bilo je svega, a najmanje mira u kući crno-belih.

- Jeste težak period, ali meni je poseban. Klub se diže, stabilizuje, nema igračkih trzavica. To je ono što je najbitnije - da se Partizan vrati na mesto gde treba da bude... Meni Beograd i Partizan mnogo znače. Veličkoviću nedostaje još pet utakmica da postane igrač s najviše mečeva u crno-belom dresu.

Trenutno je na prvom mestu Petar Božić sa 471 utakmicom. - Te stvari mnogo znače, pogotovo meni. Nisam ni brojao... Na te stvari, kada jednog dana završim karijeru, mogu biti samo ponosan. Želja mi je, ali ne jurim za tim. To je pozamašna brojka.

Produženo sponzorstvo Mijailović: Verujem u ekipu i Trinkijerija Na promociji klupskog kalendara prvi čovek crno-belih Ostoja Mijailović izrazio je uverenje da klub i tim predvođen Andreom Trinkijerijem idu u dobrom pravcu: - Želim da poručim da smo stabilan klub - imamo stabilne rezultate i verujem ekipi i Trinkijeriju da će nas sledeće godine obradovati.

Dejan Petković

Kurir