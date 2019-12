Njegovu sjajnu partiju posle susreta prokomentarisao je legendarni Popovič i na svoj način ga pohvalio.

"Mrzim što ovo moram da kažem, ali on nije Medžik Džonson. Ipak, ima nešto njegovo u smislu da ima takav pregled igre "- rekao je Popovič i dodao:

"Vodi ga intuicija, a to ne može da se nauči. Odličan je. Ne želim da mu namećem pritisak koji nosi poređenje sa Medžikom, jer za to još nije spreman, ali radi đavolski dobar posao". - zaključio je on.

