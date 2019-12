DEŠAVA SE SVIMA... Bogdan Bogdanović promašio 20 šuteva u porazu od San Antonija (VIDEO)

Košarkaši Minesote pobedili su posle dva produžetka ekipu Sakramenta sa 105:104 i tako prekinuli seriju od 11 uzastopnih poraza u NBA ligi.

Najbolji košarkaš Srbije za 2019. je promašio čak 20 od 28 pokušaja iz igre, od čega su trojke bile čak 3/16!

"Dešava se svima. Nismo jedini tim u NBA kome ne ide, svako ima periode u kojima se muči. Moramo da se fokusiramo na narednu utakmicu, a ona je već u subotu protiv Finiksa", rekao je srpski košarkaš.

"Moramo ludo da želimo pobedu, da razmišljamo samo o tome i ničemu više. Potrebna nam je samo jedna pobeda kako bismo preokrenuli sve."

Bila je to prva utakmica Bogdanovića još od 18. decembra, pošto je pauzirao zbog povrede. Na terenu je proveo 43 minuta.

"Nije me briga ni za šta, samo želim da igram i pomognem momcima. To u ovoj utakmici nisam uspeo, promašio sam nekoliko otvorenih šuteva, slobodna bacanja... Ali sve je to deo utakmice. Moramo da budemo pozitivini", rekao je Bogdan i dodao:

"Osetio sam da sam spreman. Trening je jedno, a utakmice su drugo. Bio sam razigram prvih pet minuta, a onda me je sustigao umor. Ipak, svakako treba da pogađam slobodna bacanja. Generalno, treba da budemo bolji u završnici, moramo da se trudimo da budemo bolji u mnogim stvarima u odnosu na ovaj meč".

(Kurir sport)

Kurir