SRPSKI MENADŽER BEZ DLAKE NA JEZIKU: Đorđevićeva strategija dovela do kraha u Kini!

Poznati košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović ocenio je u intervju Sport klubu da su našu selekciju do kraha i plasmana na peto mesto Mundobasketa dovele „neadekvatna struktura tima sa svega četiri beka“ i „strateški nedovoljna iskorišćenost najboljih igrača kao što su Jokić, Bjelica, Micić i Milutinov“.

Mada ga nigde imenom nije pomenuo, Ražnatović je jasno kao krivca označio bivšeg selektora Sašu Đorđevića, naglasivši da je neuspeh u Kini ostavilo „žal za nikad lakše dostižnom zlatnom medaljom“.

- Ne bih da ulazim u detalje kraha, zato što se time nije bavio niko drugi, pa neću ni ja. Ipak ću reći nekoliko stvari koje su bile pogubne po nas. Iz mog ugla, previše kompromisa napravljeno je u sastavu tima, što je dovelo do potpuno neadekvatne strukture ekipe sa svega četiri beka. Dokrajčila nas je činjenica da je izostala strateški osmišljena upotreba naših najboljih igrača - mislim na Jokića, Bjelicu, Micića, a verovatno i Milutinova. No, to je prošlost, iako ostaje žal za nikada lakše dostižnim svetskim zlatom - rekao je Ražnatović.

Dolazak Igora Kokoškova na mesto selektora Ražnatović smatra da je najbolje rešenje za Srbiju i srpsku košarku:

- Kokoškov je najbolje rešenje za strategiju i motivaciju moćnog tima kao što je naš, sastavljenog od izvanrednih momaka čije će igračke veštine Igor uspešno objediniti u svrhu zajedničkog cilja - taj cilj jeste da Srbija odnese titulu koja joj pripada. Kada tako gledate na stvari, nema razloga za brigu - zaključio je Ražnatović u intervjuu Sport klubu.

Kurir sport / Sport klub

Kurir