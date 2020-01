PREDRAG DANILOVIĆ ZA KURIR: Božić u krugu porodice je nešto najlepše!

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović izjavio je za Kurir da je za njega Božić najradosniji praznik i da je najsrećniji kada ga proslavlja u kućnoj atmosferi, u krugu porodice.

- Kod kuće ću proslaviti Božić. I dok sam igrao košarku u inostranstvu, proslavljao sam ga, ali tada nisam imao mnogo vremena, jer su se u tom periodu igrale utakmice, bili treninzi. Tamo je druga atmosfera, više se oseti katolički Božić, s obzirom na to da sam igrao u Italiji i Americi. Totalno je drugačije kad živiš u svojoj zemlji. Za mene je Božić najveći praznik, tako ga doživljavam i osećam - kazao je Danilović.

Da pređemo na košarku. Kako gledate na 2019. i šta očekujete od olimpijske 2020?

- Svaka godina u kojoj se uzme neka medalja je uspešna. To su uradile naše devojke u seniorskoj konkurenciji na EP, koje smo organizovali u tri grada u Srbiji. Obiman posao, ali smo ga uspešno realizovali. Uradili smo velike stvari u 2019. godini koje obični ljudi i ne vide. Na primer, turnir 3x3, gde smo ubedljivo najbolji na svetu, a to je i zvanična lista potvrdila. Plasirali su se na Olimpijske igre, postali evropski prvaci, tako da mogu da kažem da je 2019. godine bila uspešna.

Kako gledate na učinak seniora na SP u Kini?

- Sigurno se više očekivalo. Peto mesto nije katastrofa, jeste neuspeh, ili su naša očekivanja bila veća, ali smo uspeli da plasiramo na predolimpijski turnir, na kojem možemo da obezbedimo vizu za Tokio. Moglo je da da bude i gore, što ne znači da treba da se zadovoljimo ovim stvarima. Jednostavno, situacija je bila takva. U ovoj godini imamo dva turnira. Prvi su prozori za EP u februaru, takođe veliki posao, nakon toga nas očekuje predolimpijski turnir. Mislim da je ovo za KSS, posle 2005, najobimniji posao.

Kako ste uspeli da privolite Igora Kokoškova da sedne na klupu reprezentacije?

- Nije bilo nimalo lako da angažujemo Kokoškova, to je bila moja inicijativa, moje je bilo da presečem kao predsednik KSS. Mislim da je presudila Igorova ogromna želja i, naravno, uz pomoć ljudi iz Sakramenta, Vlade Divca i trenera Luka Voltona, koji su morali da daju zeleno svetlo. Velika je stvar što će Kokoškov biti uz reprezentaciju, kako u prozorima za EP tako i za kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre.

Koliko na kvalitet košarke utiče već višegodišnji sukob na relaciji FIBA-Evroliga i da li verujete da u 2020. može doći do pomirenja?

- Nisam siguran da će se tu nešto rešiti. Nisam optimista, ali ni pesimista, samo realno gledam na te stvari. Problem traje već 15-16 godina. Možda je i njima u interesu da se ovako razvijaju stvari, svako od njih, i FIBA i Evroliga, gledaju da rade dobro. U stvari, najviše pati košarka, iako ove dve organizacije misle da rade najbolje za ovaj sport. Svi smo mi dobili od košarke više nego što smo joj vratili, tako da ona nije krenula niti od Evrolige, niti od FIBA. Počela je mnogo ranije. Nikome ništa nije jasno, ali nisam preveliki optimista.

foto: Ana Paunković

Kako gledate na budućnost srpske košarke?

- Ovo je košarkaški region, voleo bih da mladi igraju što više i da što više vremena provode na terenu. To je stvar njihovih klubova, odnosno njihovih procena. Kao predsednik KSS ne želim da da se mešam. Fakat je da imate jednu selekciju koja je pre dve godine bila prvak Evrope, a sada je ispala u B diviziju, a pritom je izgubila od Velike Britanije. To su stvari za ozbiljnu analizu, najlakše je reći da nije bilo uspeha u mlađim selekcijama i da je Savez kriv za to. Pre ove godine, u dve uzastopne smo donosili medalje, a pre toga pet godina ništa nije bilo - objasnio je Danilović i nastavio:

- Ove godine nisu napravili uspeh, dosta faktora utiče na to, ali najlakše je reći: „Savez je kriv“, a mi ih treniramo samo mesec dana. Klubovi su uvek bili reprezentacije, u staroj Jugoslaviji i posle toga. Moja je želja da ti klinci igraju što više u svojim klubovima. Veoma je teško naći način, razumem ljude koji vode klubove, ja sam bio na njihovim pozicijama 15 godina, ali bilo je drugačije. Tada u našoj košarci nije bilo toliko stranaca koliko ih sada ima, bilo je prostora za te klince i više se treniralo s njima. Smatram da je za njih takođe mnogo bolje da ne sede na klupi Partizana ili Zvezde, već da idu i u druge klubove širom Srbije u kojima će sigurno dobiti više prostora.

Veliko iskustvo KAD ME OLGA PITA ZA SAVET, UVEK JOJ ODGOVORIM Koliko od vas traži savete vaša ćerka Olga, koja bi trebalo da bude budućnost srpskog tenisa? - Naravno da me Olga pita za savet i ja joj odgovorim. Ne bi bilo normalno da me ne pita. Ona ima svoj tim, ide sve kako treba. Korak po korak, ne sme ništa da se preskače, ona je svesna toga. Sin mi se bavi košarkom, srednja ćerka odbojkom. Najbitnija stvar za mene i zbog toga sam presrećan, nije floskula, da su mi deca u sportu. Gledajući šta se sve dešava i kojim putem ide omladina danas, stvarno sam prezadovoljan što su oni krenuli putem sporta - kazao je Danilović.

(Kurir.rs / Milan Nastić / Foto:@Starsport)

Kurir