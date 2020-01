CRVENA ZVEZDA ČESTITALA BADNJE VEČE I OSVRNULA SE NA MEČ U PODGORICI: Prvi izazov pred nama je borba van terena!

Crveno-beli su, pored čestitke, ponovo podsetili na neodigrani meč u Podgorici protiv Budućnosti.

Meč Budućnosti i Crvene zvezde je prvobitno zakazan za 30. decembar, ali crveno-beli nisu otputovali u Podgoricu zbog nestabilne situacije u Crnoj Gori. Trenutna uslovna odluka je da se meč registruje službenim rezultatom 20:0 za Budućnost, uz oduzimanje jednog boda crveno-belima i novčanom kaznom od 20.000 evra.

"Pred nama su brojne utakmice, borba za trofeje u 4 takmičenja, izazovi i iskušenja koja ćemo prebroditi kao i mnogo puta do sada, i svi se nadamo, ponovo se radovati uspesima našeg kluba.

Prvi izazov pred nama je borba van terena!

KK Crvena zvezda je kompletnu javnost do detalja informisala šta se dešavalo pre utakmice u Podgorici, a u zvaničnom saopštenju kojim smo se oglasili nakon „USLOVNE“ “kazne od strane disciplinskog sudije ABA lige, rekli smo i šta ćemo činiti! Kao prvo nastavićemo kao jedan od osnivača ove lige, našu pravnu borbu i izborićemo se za naše pravo da se plasman u regionalnom takmičenju određuje igrama na terenu, a ne van njega!

KK Crvena zvezda neće dozvoliti da je iko umeša u politiku, što je bila osnovna namera prethodne nedelje – i što smo jasno i glasno rekli. Kao narodni klub, koji ima milionsku armiju navijača, simpatizera i poštovalaca širom sveta, kao jedan od simbola Srbije, nećemo ni ćutati kada je očigledno nešto što je svima vidljivo! To je podmukao pokušaj da se našem narodu oduzimaju viševekovne svetinje u Crnoj Gori, i da budemo inicijator nekih događaja u Crnoj Gori koji nemaju veze sa sportom. Naravno, to je sve lukavo smišljeno od onih koji su svoj klub konačno nazvali "državnim projektom“.

Događaji koji su usledili nakon odluke da ne otputujemo u Podgoricu samo su učvrstili naše uverenje da smo doneli pravu odluku, bez obzira na cenu! To su rekli svi dobronamerni, i što je nama posebno važno, Srbi iz Crne Gore, naši navijači "Delije“ i gotovo celokupna srpska ne samo sportska javnost.

Trenutak nije lak, jer ova odluka KK Crvena zvezda koliko teška bila, i koliko god smatramo da smo ispravno postupili jer nismo želeli da budemo alibi u smišljenom scenariju za napad na Srbe u Crnoj Gori sada je otvorila prostor mnogima kojima smeta Crvena zvezda da nastave sa podmuklim pokušajima da je ruše! Ta Crvena zvezda je stabilna, sa jasnom strukturom i sistemom, dobrim timom, dobrim igrama u Evroligi, punom Štark Arenom, trenutno najboljom odbranom u Evroligi, sa trofejima…

Pokušavali su na mnoge načine i nisu uspevali prethodnih godina iz više centara da nas obore. Sada je u pokušaju nova ideja – opstrukcija našeg kluba na sve moguće načine kroz ABA ligu kako se ne bi domogao plej ofa – nelegalnim pokušajem kažnjavanja, oduzimanjem bodova, a sada se perfidno i kroz naručene tekstove raznih interesnih grupa potura teza da Crvena zvezda ucenjuje ligu svojim izlaskom iz takmičenje. To se ne zove ucena – već držanje do principa i pravila koja su ustanovljena još 2015. godine! Šta je sledeće? Takvih pokušaja bilo je i u aprilu prošle godine. Svi zajedno smo pobedili, sve ono što smo govorili tada, ispostavilo se nekoliko meseci kasnije kao gola istina! Zato pozivamo sve Zvezdaše da u ovom trenutku budu svi zajedno uz Crvenu zvezdu, da sklone u stranu bilo kakve različite poglede, shvatanja, želje i mogućnosti kojih u svakom velikom klubu i oko njega na svetu ima. Da prepoznaju trenutak u kome bi mnogi kojima Crvena zvezda ovakva kakva je – šampion ABA lige, višestruki šampion Srbije i uspešan predstavnik regiona u Evroligi … da je vide poniženu i na kolenima, baš kao što su to hteli da rade sa našim narodom u Crnoj Gori.

Da ponovimo još jednom, KK Crvena zvezda se nije uplašila odlaska u Crnu Goru, nismo to učinili ni u aprilu 2019. godine tokom nezapamćenog napada na našu upravu i igrače tokom treće utakmice finala plej ofa ABA lige. Scenario je bio poznat, odigrati utakmicu pred 7500 pristalica političke partije DPS u dvorani „Morača“ u kome bi Crvena zvezda bila kao simbol Srbije ponižena u novoj "predstavi" a promovisan sporni Zakon o veroispovesti, koji je osuđen kao diskriminatorski od svih, pa i međunarodne zajednice!

Ponavljamo, KK Crvena zvezda nakon 17. aprila 2019. godine nikada više neće biti dekor u unapred režiranim političkim, a ne sportskim predstavama u Morači!

Crvena zvezda će pobediti i u ovoj utakmici, iako se ona ne vodi na terenu, već kao i mnoge pre ove, po separeima raznih elitnih restorana i kafića, u korporativnim kabinetima uz obavezne koverte ispod stola, ili na "poslovnim" ručkovima.

KK Crvena zvezda želi pobede na terenu, ali van njega neće dozvoliti nikakve opstrukcije, podmetanja, neprincipijelne koalicije, izmišljene kazne zasnovane na navodnom „neopravdanom“ dolasku KK Crvena zvezda u Podgoricu. Od te namere nećemo odstupiti ni po koju cenu. Pa čak i onu koju smo kao klub naveli u zvaničnom saopštenju u subotu 04.01.2020. godine!"

Kurir sport

Kurir