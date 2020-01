OSTOJA MIJAILOVIĆ O NIKAD GORIM ODNOSIMA PARTIZANA I ZVEZDE: Nemam razloga da Nebojšu Čovića okrenem telefonom!

Mijailović je govorio i o šansama Partizana u narednom periodu i eventualnim pojačanjima.

Prvi čovek crno-belih smatra da ABA liga nema zagarantovano mesto u Evroligi zbog dešavanja u prethodna dva finala između Crvene zvezde i Budućnosti.

"Ako to mesto bude ostvareno kao što su to činili neki klubovi u prethodnih nekoliko godina, čisto sumnjam da će Evroliga dozvoliti da neko igra to takmičenje. Jedan od ključnih razloga zašto više nemamo zagarantovano mesto je upravo to. Siguran sam da Evroliga hoće regularnog prvaka".

Na pitanje, hoće li pozvati Nebojšu Čovića i pokušati da izgladi narušene odnose, Mijailović je odgovorio:

"Nemam razloga da Nebojšu Čovića okrenem telefonom jer znam da svaki moj kontakt će biti uzaludan i neće biti u cilju poboljšanja odnosa, nego će biti iskorišćen na jedan pogrešan način i biće publikovan na jedan drugačiji način, da se Partizanu nanese šteta".

Košarkaši Partizana u sredu u beogradskoj Areni igraju prvu utakmicu druge faze Evrokupa, a rival je Virtus iz Bolonje, klub koji trenira legenda crno-belih Aleksandar Đorđević.

"Mislim da je i Sale presrećan što dolazi u Beograd. I mi smo srećni, i to će stvarno biti jedan veliki spektakl. Verujem da će naša publika znati da bodri naš klub, a ujedno Saletu izrazi zahvalnost. Biće to praznik košarke u Beogradu i biće to jedna od najboljih utakmica ove godine u Beogradu".

Partizan ima cilj da naredne godine igra Evroligu, a da bi lakše došao do zacrtanih ciljeva u potrazi je za centrom.

"U ovom periodu je jako teško naći centra. Pre svega, ono što nama treba, o tome odlučuje trener i stručni štab. Oni su dostavili neka imena klubu, a mi smo radili na tome. Za sada je takva situacija da imamo dva ozbiljna kandidata za centarsku poziciju, ali je situacija takva da ne smemo da pogrešimo. To je možda i ključna pozicija i ključni element koji će nam dati prednost u odnosu na ostale klubove".

Partizanu se često zamera da je zapostavio razvoj domaćih mladih igrača.

"Imamo super talentovane klince koji će za dve godine biti okosnica našeg prvog tima. Situacija u Evropi je sada takva da treneri stvaraoci nemaju nikakve rezultate. Dakle, Partizan je trofejni klub, Partizanu trebaju trofeji, a jako teško je u isto vreme razvijati naše mlade igrače. Duško Vujošević je bio umetnik za to", rekao je na kraju intervjua za TV Prva Ostoja Mijailović.

Kurir sport/TV Prva

Kurir