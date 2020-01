TERAPIJA UZ BJELICU I BOGDANOVIĆA: Mlada Slađana Stojkov lek našla u čuvenoj NBA ligi

Nije hemoterapija jedino što Slađani Stojkov (18) iz Novog Miloševa pomaže u borbi protiv opake bolesti, retkog tumora mišićnog tkiva.

Uvek nasmejana i skromna Banaćanka kaže da je u Memfisu zavolela i košarku. Otkako su 6. februara prošle godine, u bolnici „Sveti Juda“, američki lekari postavili dijagnozu i počeli s hemoterapijom, Slađana je neočekivano u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu pronašla još jedan vid terapije.

Voli košarku

- Obožavam NBA i već sam bila na nekoliko utakmica, a poslednji susret između domaćih Grizlisa i Kingsa nikad neću zaboraviti. Ispunio mi se san, jer sam razmenila nekoliko rečenica i slikala se s Bogdanom Bogdanovićem. Sedela sam blizu parketa. Kad su naši igrači krenuli put svlačionice, viknula sam im na srpskom. Bogdanović se bez razmišljanja zaustavio. Tad je i nastala ova fotografija. Nisam htela da ga opterećujem mojom pričom. Iskreno, ne verujem da bi imao vremena, ali mi je tih nekoliko trenutaka s njim puno značilo. Slikala sam se i s Nemanjom Bjelicom - ushićeno prepričava Slađana susret sa srpskim tandemom iz Sakramenta.

Problemi od 2018.

Sagovornica Kurira otkrila nam je svoju želju za 2020. godinu: - Volela bih da upoznam Marka Gudurića. Značilo bi mi da provedem nekoliko trenutaka s njim. On ovde gradi košarkašku karijeru, a ja sam na lečenju. Čudan je to osećaj kad si negde daleko od kuće i sretneš sunarodnike, i to još svetski poznate košarkaše. Na mene su Bogdanović i Bjelica ostavili pozitivan utisak. Uverena sam da je i Gudurić super momak - kaže Slađana. Ova devojka je oličenje optimizma, a široki osmeh njen je zaštitni znak. Ni borba protiv retkog tumora nije je pokolebala. - Problemi s mojim zdravljem počeli su novembra 2018. godine. Posećivala sam lekare u Zrenjaninu, Novom Sadu i Beogradu. Po dolasku u Memfis, lekari su postavili pravu dijagnozu. Imam redak tumor mišićnog tkiva, alveolarni rabdomiosarkom - priča Slađana.

Budućnost Sanja rodno selo i folklor Slađana Stojkov ima jasne želje. - Volela bih što pre da se vratim u rodno selo i zaigram kolo. U Memfisu su prema meni svi srdačni i predusretljivi. Super se osećam, a kad god mi se ukaže prilika, gledam uživo NBA ligu. Biti na tribini bliže parketu nešto je neopisivo i potpuno drugačije od TV prenosa. Za mene su utakmice poput terapije. Naravno, jako sam se uželela kuće, roditelja, prijatelja i mojih kolega iz novomiloševačkog KUD „Banatska odiseja“ - iskreno priznaje Slađana.

