ZVEZDA GOSTUJE ASVELU Šakota: Da se upustimo u borbu i igramo pametno

"Fizički izuzetno snažna ekipa. U svakom duelu, od plejmejkera do centra, sve je bilo u kontaktu. Koristili su veliku energiju, često se menja petorka. Na kraju taj prvi meč u Beogradu i zavšili su na taj način sa dve blokade, skokovima. Mi treba da se upustimo u borbu, da pokažemo da možemo da se nosimo, da odgovorimo skokom. Da zaštitimo svoj koš na pravi način i da igramo pametno u napadu", rekao je Šakota za klupski sajt.

On je govorio i u kakvom stanju nalazi ekipa pred duel sa francuskim timom.

"Došli smo do igre, imaćemo problem sa drugim plejmejkerom neko vreme. Filip Čović nije trenirao neko vreme, Čarls još uvek nije tu. Pronalazimo i neka druga rešenja u napadu, ali nikada se ne zna, kako ce na primer reagovati Asvel nakon dva poraza. Najjača su ekipa Francuske, imaju karakter. Trener nije bio tu, bolestan je dve utakmice i sigurno će reagovati", zaključio je Šakota.

Košarkaš Marko Jagodić Kuridža istakao je da crveno-beli meč protiv Asvela dočekuju sa dozom samopouzdanja zbog serije dobrih rezultata, ali da neće biti lako.

"Period adaptacije je prošao, zahvalan sam svima u klubu, igračima, trenerima, ljudima u klubu na svemu što su ucinili za mene, jer je sve to brzo prošlo. Uz sve to, tokom tog perioda, pobedili smo neke velike utakmice i to daje još bolji utisak, i utiče na naše samopouzdanje. Hvala i našim navijacima na toplom dočeku", a potom se osvrnuo na utakmicu protiv Asvela:

"U dobrom smo periodu i svakako bi bilo jako dobro da se i taj meč dobije. Nece biti lako, odlicna su ekipa, ali pravimo neki naš plan kako bi mogli da dodemo do rezultata u tom meču. Niko se nije naigrao tamo u Lionu, igraju čvrsto sa mnogo kontakta, puno ofanzivnih skokova. Sigurno ćemo morati kako se to kaže da postavimo telo i ako uđemo u neku egal utakmicu imaćemo našu šansu. Gledao sam prvu utakmicu i analizirali smo je kao tim, svakako da ćemo morati da promenimo neke stvari u odnosu na tu prvu utakmicu", rekao je Jagodić Kuridža.

Meč između košarkaša Asvela i Crvene zvezde igra sutra od 20.45 u dvorani "Astrobal" u Lionu.

