OVO JE SRBIJA ČEKALA: Jokić otvorio dušu i iskreno govorio o neuspehu Orlova u Kini! Evo šta kaže o odlasku u Tokio

Jokić je prokomentarisao postavljanje Igora Kokoškova na mesto selektora.

"Drago mi je zbog Igora, on je sigurno neko ko može da uvede nešto novo u reprezentaciju, neki novi sistem, nove ljude. Videćemo. Ja lično, opet kažem, nikad unapred ne govorim da li ću igrati ili ne, pa neću ni sada. Fokusiram se na sezonu, na svoje igre, daleko je stvarno, i olimpijada i kvalifikacije i sve to, stvarno ne razmišljam o tome", rekao je Jokić za "Glas Amerike".

Gorostasni Somborac se vratio na Svetsko prvenstvo u Kini, gde su "orlovi" zauzeli peto mesto, što je izazvalo opšte razočaranje u Srbiji.

"Uvek kažem, Srbija je zemlja koja ne voli (toliko) košarku, voli da pobeđuje i u tome je najveća greška među nama, ali to je na neki način i dobra stvar, jer želiš da pobediš. To peto mesto je sigurno bio naš maksimum kada se uzme u obzir ono što smo mi tamo pokazali. Da li je trebalo da pobedimo Argentince? Oni su ljudi bili u finalu, igrali su stvarno fenomenalno, nisu iznenadili smo nas, već i mnogo veće ekipe od nas. Pogledajte sastave koji su bili tamo, jedan MVP NBA lige, Janis... bukvalno grupu nisu prošli", rekao je Jokić i nastavio:

"Svetsko prvenstvo je drugačiji sistem, jedna utakmica odlučuje o prolazu. Uvek se kaže da su prva utakmica i četvrtfinale najvažniji, mi smo izgubili to protiv Argentinaca, ali eto. Mislim, izgubili smo i protiv Španaca, tako da možda je to bila neka prekretnica. Španci su nas možda iznenadili tom nekom odbranom pola zona - pola čovek, gde su Bogdana (Bogdanovića) na neki način zaustavili, u stvari nisu nama dali da igramo kako mi igramo".

Jokić preuzima odgovornost i na sebe.

"A i ja sam se isključio, da, ja sam isključen. Zato kažem, košarka je živa stvar, nikad ne znaš šta će da se desi. Ne možeš da utičeš... mislim možeš da utičeš, ali živa je stvar".

Reprezentaciju očekuju kvalifikacije u Beogradu, a onda, svi se nadamo, i nova prilika za dokazivanje - Olimpijske igre u Tokiju.

"Ja to kažem i za Denver, evo sad ću i za reprezentaciju. To što pokažes, to si ti, nema tu šta. Kao, mogli smo bolje... pa što nisi onda bolje radio... Da li mi treba da nešto dokažemo ili ne dokažemo, stvarno ne znam, ali reprezentacija je za sve nas, za ceo narod, svetinja - i svi ljudi koji nas gledaju, vide u nama možda neke njihove želje da budemo pobednici, da stavimo Srbiju na neki glas. Ali kažem još jednom - rano je, i stvarno daleko je, rano je da ja sad nešto pričam da li ću da igram ili neću. Ne znam stvarno", zaključio je Nikola Jokić.

(Kurir sport)

