KOŠARKAŠICE SRBIJE ŽELE U TOKIO: Da se odmerimo sa Amerikankama, važniji su Nigerija i Mozambik

Rivali ženske košarkaške reprezentacije Srbije biće SAD, Nigerija i Mozambik, a dva nacionalna tima sa ovog turnira obezbediće plasman na Olimpijske igre u Tokiju 2020, pošto su se Amerikanke, kao šampionke sveta, već plasirale i takmiče se van konkurencije.

Drugi turnir je prebačen u Beograd iz kineskog grada Fošana, gde je trebalo da bude organizovan, zbog epidemije Korona virusa u Kini, a na njemu će se za tri olimpijske vize boriti Španija, Velika Britanija, Koreja i Kina.

Reprezentacija Srbije u četvrtak 6. februara otvara takmičenje protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica se igra u dvorani „Aleksandar Nikolić“ od 20.00 časova.

Bez obzira što meč ima revijalni karakter, s obzirom na to da su se Amerikanke već plasirane na OI, selektor našeg tima Marina Maljković ističe koliki će značaj za njenu ekipu imati duel prvog kola protiv SAD.

– Amerikanke su svakako najbolje igračice na svetu, to svi znamo… Nama je to prilika da vidimo gde smo protiv njih, ali nam je mnogo važnija prilika da napravimo korekcije u našoj igri za dve najznačajnije utakmice, a to su one protiv Nigerije i Mozambika i sve ulažemo u te dve utakmice… – rekla je Marina Maljković.

Bez obzira što su već osigurale plasman na Olimpijske igre, Amerikanke su u Beograd stigle u veoma jakom sastavu, sa željom da potvrde dominaciju na svetskom nivou.

– Znamo protiv koga igramo i u kakvom su sastavu došle, one su bez bilo kakvog opterećenja, jer su već obezbedile plasman na Olimpijske igre. Mi u utakmicu ulazimo maksimalno fokusirane na samo našu igru, uz želju da ispravimo sve moguće greške pred utakmice koje ćemo ovog vikenda odigrati protiv Nigerije i Mozambika – zaključila je kapitenka Jelena Bruks.

Utakmice A grupe, odnosno FIBA A turnira na kome se takmiči Srbija, igraće se u popodnevnim i večernjim terminima, dok se takmičenje u B grupi ili B turniru održava u istoj dvorani u ranim popodnevnim terminima.

RASPORED A TURNIRA

Četvrtak 6. februar

17.00: Nigerija – Mozambik

20.00: SAD – Srbija

Subota 8. februar

17.00: Srbija – Nigerija

20.00: Mozambik – SAD

Nedelja 9. februar

17.00: Srbija – Mozambik

20.00: Nigerija – SAD

RASPORED B TURNIRA

Četvrtak 6. februar

12.00: Kina – Velika Britanija

14.30: Koreja – Španija

Subota 8. februar

12.00: Španija – Kina

14.30: Velika Britanija – Koreja

Nedelja 9. februar

12.00: Koreja – Kina

14.30: Velika Britanija – Španija

